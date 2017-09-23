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آجال إيداع قوائم الترشيحات تنتهي اليوم

قانون الانتخابات يهزم «طموح» أحزاب في الحضور عبر كل الولايات والبلديات

  23 سبتمبر 2017 - 18:28   قرئ 33 مرة   0 تعليق   الوطني
قانون الانتخابات يهزم «طموح» أحزاب في الحضور عبر كل الولايات والبلديات

  تنتهي الآجال القانونية لإيداع قوائم الترشيحات الخاصة بالانتخابات البلدية والولائية المقررة في الـ 23 نوفمبر المقبل اليوم، بعدما انتهت مهلة جمع التوقيعات بالنسبة للأحزاب التي تشملها النسبة الإقصائية التي تضمنها النص الناظم للانتخابات، لتدخل المنافسة مرحلتها الحاسمة، قبل بدء الحملة الانتخابية انطلاقا من يوم الأحد 29 أكتوبر إلى غاية السبت 19 نوفمبر. اختلفت نسب تغطية كل حزب لمجموع ولايات وبلديات القطر الوطني في الانتخابات البلدية والولائية المقبلة، بعدما اصطدمت عدة تشكيلات سياسية «فتية» وأخرى «عريقة»، بنص المادة 94 من قانون الانتخابات، التي تتضمن نسبة مئوية إقصائية للأحزاب التي لم تتحصل على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الدوائر الانتخابية. أفاد المكلف بالإعلام على مستوى حزب «طلائع الحريات» فيصل حردي، في اتصال بـ «المحور اليومي»، أن الحزب أجرى عملية إيداع القوائم بنمط لامركزي، حيث يُنتظر اليوم، أن يتم جمع الإحصائيات التي يستقبلها من الولايات، في الوقت الذي عُلم فيه من مصادر من الحزب، أنه تمكن من جمع التوقيعات في عدد كبير الولايات ومقبول بالمجالس الشعبية البلدية، أما بالنسبة لحركة مجتمع السلم، فقال القيادي في الحزب فاروق طيفور، إن الرهان على المشاركة في جميع البلديات، لأن الولايات استُكملت العملية بها وستشارك «حمس» في 48 ولاية. ولم تتمكن جبهة القوى الاشتراكية من جمع التوقيعات الخاصة بجميع المجالس الشعبية الولائية، وكذلك هو الشأن بالنسبة للمجالس البلدية، فيما أكد القيادي في حزب العمال جلول جودي، أن حزبه يعول على المشاركة في 48 ولاية، وعليه تمكن من تقديم الاستمارات في الولايات التي كانت يحتاج فيها إلى ذلك.  

الأحزاب في ورطة بعد إقصاء مستخدمي البلديات من الترشح 

تفيد المعلومات المستقاة من داخل العديد من الأحزاب أنها وجدت نفسها في ورطة حقيقية، بسبب عدم القدرة على استكمال قوائم المترشحين في البلديات، وهو ما جعل قائمتها تسقط في عدة مجالس ولاية وبلدية، لأن الأمر يتطلب عددا كبيرا من المترشحين حتى يتم إعداد قوائم كل البلديات، بعدما كانت تُنقذ نفسها بترشح مستخدمي البلديات الذين يعتبرون الأكثر تحمسا لعضوية المجالس الشعبية البلدية وحتى الولائية، وتم منعهم من ذلك بموجب قانون الانتخابات الجديد. وإذا أخذنا مثلا ولاية بها 20 بلدية بمعدل 15 مقعدا لكل بلدية فإن العملية تتطلب على الأقل أكثر من 300 مرشح، وهو ليس بالرقم الهين حتى يتمكن كل حزب من توفيره، مع العلم أن هناك قرابة 60 حزبا معتمدا حتى الآن وكلها تعتزم خوض معركة المحليات، فضلا عن قائمة المجالس الولائية، حيث يؤكد مصدر قيادي في التجمع الوطني الديمقراطي أنه يستحيل الدخول في 1541 بلدية، وهو نفس ما اعترف به قيادي في جهة التحرير الوطني، في حين أعلنت جبهة القوى الاشتراكية عن عدم دخولها الانتخابات المحلية في كل الولايات. 

حكيمة ذهبي   

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