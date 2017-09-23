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أكد حرصه الدائم على تعزيزها وتوسيعها

بوتفليقة يؤكد أن العلاقات الجزائرية السعودية بلغت مستوى متميز

  23 سبتمبر 2017 - 18:34   قرئ 57 مرة   0 تعليق   الوطني
بوتفليقة يؤكد أن العلاقات الجزائرية السعودية بلغت مستوى متميز

اعتبر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أن العلاقات الجزائرية السعودية بلغت مستوى متميز، وأكد حرصه الدائم على تعزيز وتوسيع المجالات التي تشملها والتي تجمع البلدين. بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودي عاهل المملكة العربية السعودية، بمناسبة إحياء بلاده للذكرى 87 لتأسيسها، أكد له من خلالها حرصه الدائم على تعزيز وتوسيع المجالات التي تشملها العلاقات «المتميزة» التي تجمع بين البلدين. جاء في البرقية التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية «يسعدني وبلدكم الشقيق يحتفل بالذكرى السابعة والثمانين لتأسيس المملكة العربية السعودية، أن أتوجه إلى حضرتكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي بأحر التهاني وأصدق التمنيات بدوام الصحة والهناء، سائلا المولى عز وجل أن يهبكم موفور الصحة والعافية والهناء ويحقق للشعب السعودي الشقيق ما يتطلع إليه من إطراد التقدم والرخاء تحت قيادتكم الحكيمة»، وأضاف رئيس الجمهورية، «هذا وأغتنم هذه الفرصة السعيدة لأنوه بالمستوى  المتميز الذي بلغته العلاقات بين بلدينا وأؤكد حرصنا وعزمنا الدائم على تعزيزها وتوسيع مجالاتها للارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يستجيب لتطلعات شعبينا الشقيقين»، وأردف رئيس الجمهورية مخاطبا العاهل السعودي، «وإذ أشاطركم مشاعر الاعتزاز بهذه الذكرى المجيدة أدعو المولى العلي القدير أن يحفظكم بكريم عنايته ويعينكم على تحقيق ما يتطلع إليه الشعب السعودي الشقيق من مزيد التقدم والرخاء والعزة والرفاه». يشار إلى أن العلاقات الجزائرية السعودية عرفت في الفترة الماضية بعض الفتور بسبب اختلاف حول بعض الملفات كالتدخل السعودي على اليمن والتحالف الذي شكل لذلك، وكذا موقف الجزائر من تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية وملفات أخرى، غير أنها بدأت تتحسن، حيث زار قبل أشهر الطيب بلعيز المستشار برئاسة الجمهورية المملكة السعودية ولقائه بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تلتها بعض الإيحاءات من طرف مسؤولين في البلدين التي أبانت عن عودة الدفئ إلى العلاقات بين الرياض والجزائر إن صح القول.  

م. ن  

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