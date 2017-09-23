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حافظت على أسعارها الجنونية رغم توقف المبيعات

الركود يربك أسواق السيارات المستعلمة والجديدة وطنيا

  23 سبتمبر 2017 - 19:04   قرئ 37 مرة   0 تعليق   الوطني
الركود يربك أسواق السيارات المستعلمة والجديدة وطنيا

أربك ركود المبيعات أسواق السيارات المستعملة والجديدة عبر الوطن، حيث عرفت هذه الأخيرة منذ شهر أوت الماضي تراجعا ملحوظا عكس الفترة التي سبقت بداية موسم الاصطياف، وقد امتنع العديد من الجزائريين عن شراء سيارات في هذه الفترة بالذات لعدة أسباب، بعدما حافظت على الارتفاع الجنوني لأسعارها منذ نهاية عام 2014 وبلوغها معدلات قياسية خلال الأشهر القليلة الماضية. 

رغم أن وزارة التجارة لم تعلن بعد رسميا عن «كوطة» السيارات التي سيتمكن وكلاء السيارات من استيرادها خلال العام الجاري الذي يشارف على الانتهاء، واكتفائــها بـ 100 ألف سيارة أنتجتها وتنتجها مصانع «رونو» و«فولكسفاغن» و»هونداي» حتى الـ 31 ديسمبر المقبل، إلا أن أسعار السيارات سواء المستعلمة أو الجديدة حافظت على أسعارها المرتفعة في السوق حتى مع تراجع المبيعات بشكل ملحوظ جدا، وحسب متتبعين للسوق فإن بعض السيارات الفاخرة عرفت تراجعا طفيفا في أسعارها لا يقارن بارتفاعها الجنوني سابقا، خاصة بالنسبة لسيارات «فولكسفاغن قولف وتقوان» و«مرسيدس» و»رانج روفر» بمختلف أنواعها. وأثارت أسعار بعض السيارات المركبة في الجزائر الكثير من التساؤلات في أسواق تيجلابين والقليعة وسطيف وموقع «وادي كنيس» الإلكتروني، على غرار سيارات «i10» لشركة هيونداي، التي يعرف النوع الأخير منها رواجا كبيرا وبأسعار أكثر من تلك التي تباع بها لدى المصنع إذ تقدر لدى هذا الأخير بـ 160 مليون سنتيم مقابل 175 مليون سنتيم في السوق، وكذلك الأمر بالنسبة لسيارة «سامبول رونو» التي لا يتجاوز النوع الأغلى منها لدى وكلاء السيارات 170 مليون سنتيم في حين يقارب 200 مليون سنتيم في السوق، أما سيارات فولكسفاغن المركبة في الجزائر فحدث ولا حرج إذ تباع سيارات «قولف» و»كادي» بنحو 30 مليون سنتيم أو أكثر في السوق مقارنة بالأسعار لدى الوكيل، في انتظار توزيع سيارات «أوكتافيا» بكل التجهيزات قريبا، وهي التي بيعت لدى المتعامل «سوفاك» بنحو 430 مليون سنتيم، علما أن هذه الأخيرة التي تستورد برخص المجاهدين من أوروبا تباع في السوق بأكثر من 500 مليون سنتيم. وفيما يتعلق ببعض السيارات المستوردة من أوروبا فقد حافظت على أسعارها في السوق أيضا باستثناء بعض الأنواع فقط، حيث تقدر قيمة «رونو كونغو» بكل التجهيزات وبرخصة المجاهدين بـ 335 مليون سنتيم، «وكيا سبورتاج» برخص المجاهدين ويتجاوز سعرها 550 مليون سنتيم، في حين يباع لدى متعاملي الشركة الخواص بـ 499 مليون سنتيم، غير أن التوزيع سيكون في عام 2018. يشار إلى أن الجزائر استوردت العام الماضي 70 ألف سيارة، تضاف إليها 25 ألف أنتجها مصنع «رونو» الجزائر، ليسجل السوق وفرة تراوحت بين 90 و95 ألف سيارة، أما هذا العام وحتى 31 ديسمبر المقبل سينتج مصنع رونو الجزائر حسب المتحدث 60 ألف سيارة، فيما ستخرج 25 ألف سيارة من مصنع سوفاك و15 ألف سيارة أخرى من مصنع هونداي، ما يعني تزويد السوق الجزائرية بـ 100 ألف سيارة بفضل نشاط تركيب السيارات في بلادنا فقط. 

زين الدين زديغة 

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