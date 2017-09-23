المحطة تضم متحفا أثريا

فتح خط الميترو «تافورة - ساحة الشهداء» شهر نوفمبر

انتهت مصالح مؤسسة «مترو الجزائر» من مشروع ربط محطة تافورة بمحطة ساحة الشهداء، حيث من المنتظر أن يتم تدشين هذا الخط شهر نوفمبر المقبل، حيث سيتمكن سكان بلدية القصبة وباب الوادي من ركوب المترو وصولا إلى محطة الحراش. وسيكون لمستعملي هذه الوسيلة الحديثة موعد مع الاستمتاع بمتحف الحفريات الذي تم اكتشافه على خلفية عملية الحفر في قلب ساحة الشهداء سنة 2009، حيث تم تكييف هذا المعلم الأثري مع محطة الميترو بساحة الشهداء، حيث يضم فسيفساء تعود إلى القرن الخامس في العهد البيزنطي ويضم عشرات القبور والعديد من الآثار والمواد، على غرار مجموعة من 385 قطعة من العملات المعدنية للريال، والنقود المعدنية، وأدوات الدفاع في ذلك العصر، وبهذا ستكسب الجزائر موقعا أثريا إضافة إلى المواقع الأثرية الأخرى التي تزخر بها في ربوع الوطن خلال شهر نوفمبر المقبل عند استلام خط الميترو تافورة-ساحة الشهداء.

خليدة تافليس