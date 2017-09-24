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استئناف تشغيل الفرن العالي لمركب الحجار بدءا من اليوم

  24 سبتمبر 2017 - 11:00   قرئ 49 مرة   0 تعليق   الوطني
استئناف تشغيل الفرن العالي لمركب الحجار بدءا من اليوم

بعد توقف دام أكثر من أسبوعين بسبب أزمة المياه التي ضربت ولاية عنابة يعود بدءا من هذا الأحد إلى الخدمة الفرن العالي لمركب الحجار للحديد والص 

وفي هذا الجانب قال المدير العام لمركب الحجار شمس الدين معطاء الله في تصريح لإذاعة الجزائر من عنابة  "سنقوم بتشغيل الفرن العالي بداية من اليوم حيث جرت التحضيرات لذلك في أحسن الظروف"ومن المرتقب أن يصل الفرن إلى طاقته الإنتاجية المعتادة بعد 10 أيام، هذا وكان وزير الموارد المائية حسين نسيب قد أمر في وقت سابق خلال زيارة عمل قادته إلى ولاية عنابة بتزويد مركب الحجار بالمياه لإعادة بعث نشاط الفرن العالي

 

 

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