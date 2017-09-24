وزير النقل: انطلاق أشغال الطريق السيار نحو تونس قبل نهاية 2017

شريط الاخبار
زطشي سيقيل ألكاراز اليوم من أجل عيون الوزير! النفط يقفز نحو 57 دولارا ومشاورات خفض الإنتاج في نوفمبر سعداني ينسحب من لجنة الترشيحات مراهقون ضمن عصابات ترويج المخدرات مقابل استهلاك قطع من «الكيف» نعيش «جحيما» لكنّ الحلول موجودة ارتفاع جنوني لقيمة الأورو في السوق السوداء! ولد علي ينتقد قرارات زطشي ويقلص من مهام بيراف 450 ألف جزائري أدوا العمرة الموسم الماضي النواب يصادقون اليوم على مخطط عمل الحكومة وفاة 17 شخصا إثر حادث مرور في أدرار الأرسيدي، العمال وجبهة المستقبل... وجه جديد للمعارضة في البرلمان الجزائر تطلب من باريس سحبها من المنطقة الحمراء للوجهات السياحية هواوي لأعمال المستهلكين تدعم الابتكار في الشرق الأوسط مرموري يؤكد أن قطاع السياحة يساهم بـ2 بالمائة فقط من الدخل الوطني زطشي يرضخ لضغوطات ولد علي ويتجه لطرد ألكاراز ميدفيديف في زيارة إلى الجزائر يوم 10 أكتوبر خالد نزار وأبناؤه أمام القضاء الأمريكي يوم 17 أكتوبر بيجو توافق على الإدماج ونقل التكنولوجيا إلى السوق الجزائرية تواتي يؤكد أن تعديل قانون الانتخابات لا معنى له حاليا إشادة دولية بالتزام الجزائر بتطبيق اتفاقية أوتاوا حول نزع الألغام خبراء يطالبون بإنشاء مجلس أخلاقيات مهنة الطب البيطري مباركي يكشف عن وجود 169 مؤسسة تكوينية في السياحة والفندقة انتهاء فترة التسجيلات الثانية الخاصة بالطلبة الجدد اليوم أمن تيزي وزو يؤكد فعالية مخطط تأمين موسم الاصطياف والدخول الاجتماعي لجنة تفتيش بخصوص ضياع الأمتعة بمطار هواري بومدين الجيش يستأصل شبكات دعم الإرهاب في الوسط الـ سينا ينظم ندوات للتعريف بمبادئ الدستور الخاصة بحقوق الإنسان شراكة جزائرية - بريطانية لتطوير إنتاج المحروقات النفط يرتفع إلى 55.90 دولارا واجتماع مرتقب لـ أوبك لتمديد خفض الإنتاج غيابات بالجملة للأساتذة الجدد تؤجل انطلاق الدروس إلى إشعار آخر وزارة الصحة تؤكد أن أبواب الحوار مفتوحة مع كل النقابات زطشي يتخطى حدوده ويؤكد أن ألكاراز خضرة فوق طعام وفرة المنتوج ودخول سفن جديدة النشاط يطيحان بـ لوبيات السمك في جيجل تحديد بداية العام الهجري يثير فتة في الحكومة! قيتوني يؤكد وجود 700 محطة كهرباء غير مطابقة للمقاييس عبر الوطن وزارة التجارة تنظم يوما دراسيا بالشراكة مع الاتحاد الأوربي كتل المعارضة تحاكم أويحيى والموالاة تدافع عن برنامج الرئيس سوناطراك تحضر استراتيجية جديدة تمتد إلى آفاق 2030 194 مليار سنتيم ميزانية ولاية تيزي وزو لسنة 2018 منتدى الأمن يحتضن محاضرة حول مقومات نجاح تعاون أفريبول
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. وزير النقل: انطلاق أشغال الطريق السيار نحو تونس قبل نهاية 2017

وزير النقل: انطلاق أشغال الطريق السيار نحو تونس قبل نهاية 2017

  24 سبتمبر 2017 - 11:51   قرئ 16 مرة   0 تعليق   الوطني
وزير النقل: انطلاق أشغال الطريق السيار نحو تونس قبل نهاية 2017

كشف وزير النقل والاشغال العمومية عبد الغاني زعلان أن رئيس الجمهورية أسدى تعليمات لاستكمال الشطر المتبقي من الطريق السيار شرق -غرب على مستوى الذرعان وحتى الحدود التونسية بطول  84كم 

وأوضح زعلان للإذاعة الأولى أن أشغال هذا المشروع الهام ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية بعد اختيار شركة قادرة على تجسيده بنفس وتيرة ونوعية المقاطع المنجزة للطريق السيار وأضاف ضيف الاولى أن الوزير الاول اتخذ الاجراءات اللازمة  خلال الـ48ساعة الاخيرة  لتوفير التمويل اللازم ،فيما شرعت الوزارة في اعداد دفتر الشروط  لعرضه على اللجنة القطاعية قبل الاعلان عن المناقصة و اختيار الشركة التي ستتكفل بإنجازالمشروع باحترافية

قرض بنكي بقيمة 58مليار دينار لاقتناء العربات والقطارات

ولأن شبكة السكك الحديدية هي عصب التنمية الاقتصادية في مجال النقل  فقد أكد عبد الغاني زعلان  أن رئيس الجمهورية خصص 126ملياردينار لاقتناء القطارات و العربات و القاطرات ، وضمن هذا المخطط أعلن المتحدث عن التوقيع على اتفاقية الخميس القادم بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و أحد البنوك للاستفادة من قرض بقيمة 58 مليار دينار ستوجه  لاقتناء عربات ستركب على شبكة السكك الحديدية التي تنجز حاليا عبر مختلف التراب الوطني على طول 2300كم

 أشغال ميناء الجزائر وسط  بالحمدانية ستنطلق في غضون السنة القادمة

ولدى تطرقه إلى مشروع ميناء الجزائر وسط  بالحمدانية وبعد أن أبرز أهميته الاقتصادية كميناء عبورإستراتيجي أكد وزير القطاع أن أشغاله ستنطلق  في غضون السنة القادمة مع الشريك الصيني  وهو الآن في مرحلته الأخيرة من ناحية الدراسات التدقيقية عقب اعتماده واستكمال الاجراءات المتعلقة بتحرير الأوعية والتحقيقات البيئية ونبه الوزير في سياق حديثه عن الموانىء إلى وجود 40ميناءا في الجزائر 20منها تم انجازها منذ عام 1999وأهمها يشهد حاليا عمليات توسعة و تهيئة على غرار موابىء بجاية ، عنابة ، وهران وجنجن

75 بالمئة نسبة تقدم أشغال المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي هذا وأخذ مخطط تطوير الجوية الجزائرية حيزا هاما من حديث ضيف الأولى الذي أوضح بأن الادارة الجديدة للشركة بصدد البحث عن موارد أخرى للتمويل للنهوض بالشركة وترقيتها وأكد وزير النقل و الاشغال العمومية أن المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولى ستسلم خلال سبتمبر 2018 مشيرا إلى تقدم الاشغال بنسبة 75بالمئة وقال الوزير في سياق تطوير الطيران المدني  إن الشركة الوطنية للملاحة الجوية تدعمت ب 5 ابراج جديدة للمراقبة بمطارات غرداية، تمنراست ،الجزائر، وهران وقسنطينة ، كما تم اقتناء رادارات جديدة وأجهزة حديثة لتسهيل الهبوط بالاضافة إلى تعزيز التأمين على المجال الجوي بمركز تمنراست الذي  يغطى الجنوب الجزائري.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات