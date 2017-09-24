وزير النقل: انطلاق أشغال الطريق السيار نحو تونس قبل نهاية 2017

كشف وزير النقل والاشغال العمومية عبد الغاني زعلان أن رئيس الجمهورية أسدى تعليمات لاستكمال الشطر المتبقي من الطريق السيار شرق -غرب على مستوى الذرعان وحتى الحدود التونسية بطول 84كم

وأوضح زعلان للإذاعة الأولى أن أشغال هذا المشروع الهام ستنطلق قبل نهاية السنة الجارية بعد اختيار شركة قادرة على تجسيده بنفس وتيرة ونوعية المقاطع المنجزة للطريق السيار وأضاف ضيف الاولى أن الوزير الاول اتخذ الاجراءات اللازمة خلال الـ48ساعة الاخيرة لتوفير التمويل اللازم ،فيما شرعت الوزارة في اعداد دفتر الشروط لعرضه على اللجنة القطاعية قبل الاعلان عن المناقصة و اختيار الشركة التي ستتكفل بإنجازالمشروع باحترافية

قرض بنكي بقيمة 58مليار دينار لاقتناء العربات والقطارات

ولأن شبكة السكك الحديدية هي عصب التنمية الاقتصادية في مجال النقل فقد أكد عبد الغاني زعلان أن رئيس الجمهورية خصص 126ملياردينار لاقتناء القطارات و العربات و القاطرات ، وضمن هذا المخطط أعلن المتحدث عن التوقيع على اتفاقية الخميس القادم بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية و أحد البنوك للاستفادة من قرض بقيمة 58 مليار دينار ستوجه لاقتناء عربات ستركب على شبكة السكك الحديدية التي تنجز حاليا عبر مختلف التراب الوطني على طول 2300كم

أشغال ميناء الجزائر وسط بالحمدانية ستنطلق في غضون السنة القادمة

ولدى تطرقه إلى مشروع ميناء الجزائر وسط بالحمدانية وبعد أن أبرز أهميته الاقتصادية كميناء عبورإستراتيجي أكد وزير القطاع أن أشغاله ستنطلق في غضون السنة القادمة مع الشريك الصيني وهو الآن في مرحلته الأخيرة من ناحية الدراسات التدقيقية عقب اعتماده واستكمال الاجراءات المتعلقة بتحرير الأوعية والتحقيقات البيئية ونبه الوزير في سياق حديثه عن الموانىء إلى وجود 40ميناءا في الجزائر 20منها تم انجازها منذ عام 1999وأهمها يشهد حاليا عمليات توسعة و تهيئة على غرار موابىء بجاية ، عنابة ، وهران وجنجن

75 بالمئة نسبة تقدم أشغال المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولي هذا وأخذ مخطط تطوير الجوية الجزائرية حيزا هاما من حديث ضيف الأولى الذي أوضح بأن الادارة الجديدة للشركة بصدد البحث عن موارد أخرى للتمويل للنهوض بالشركة وترقيتها وأكد وزير النقل و الاشغال العمومية أن المحطة الجديدة لمطار الجزائر الدولى ستسلم خلال سبتمبر 2018 مشيرا إلى تقدم الاشغال بنسبة 75بالمئة وقال الوزير في سياق تطوير الطيران المدني إن الشركة الوطنية للملاحة الجوية تدعمت ب 5 ابراج جديدة للمراقبة بمطارات غرداية، تمنراست ،الجزائر، وهران وقسنطينة ، كما تم اقتناء رادارات جديدة وأجهزة حديثة لتسهيل الهبوط بالاضافة إلى تعزيز التأمين على المجال الجوي بمركز تمنراست الذي يغطى الجنوب الجزائري.