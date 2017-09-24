الدرك يحرر قاصرا من مختطفيها بالعاصمة

حررت مصالح الدرك الوطني، كتيبة الدويرة، فتاة قاصر تم استدراجها من طرف مجموعة من الشباب، بعد تلقيهم بلاغ من إحدى العائلات القاطنة بالخرايسية، مفاده اختفاء ابنتهم ذات الـ 16 عاما في ظروف غامضة منتصف شهر سبتمبر 2017، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الدرك الوطني للعاصمة،

على إثر هذا البلاغ، تحرك عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي سليمان التابعة لكتيبة الدرك الوطني بالدويرة، للبحث عن الفتاة القاصر، حيث استمعت إلى العديد من الأطراف منهم عائلة الفتاة وأقاربها، حيث ليتبين أن الفتاة ليس لديها أية مشاكل عائلية.

وبعد تعميق التحريات وتنشيط الاستعلامات تم تحديد مكان تواجد الفتاة ليتم إعادتها إلى مسكن عائلتها، كما تم التوصل إلى هوية الشباب الذين كانوا سببا في استدراجها وإبعادها عن منزلها، حيث تم القبض على 3 شبان تتراوح أعمارهم ما بين 20 إلى 23 سنة، وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة، في حين يبقى ثلاثة أشخاص آخرين في حالة فرار لا زالت الأبحاث عنهم جارية.