أطباء أمميون يسجلون حالات اغتصاب بين نساء الروهينغا الفارات من ميانمار

أكد أطباء أمميون أن عشرات نساء الروهينغا تعرضن للاغتصاب، خلال حملة أمنية شنها جيش ميانمار في ولاية أركان.

وأفادت وكالة "رويترز" اليوم الأحد بأن أطباء يعملون في المستشفيات الأممية سجلوا عشرات حالات الاغتصاب بين 429 ألف امرأة هربن من ميانمار إلى بنغلاديش المجاورة.

وذكرت الوكالة أن 8 موظفين في إحدى مستشفيات قضاء كوكس بازار في بنغلاديش قالوا إنهم شاهدوا أكثر من 25 امرأة كانت على جسدهن آثار الاغتصاب، مضيفين أنهم لم يحاولوا تحديد الطرف المسؤول عن ذلك، غير أن النساء كن يكررن أن عناصر الجيش مجرمون.

إلى ذلك، نقلت الوكالة عن أطباء يعملون في مستشفى يدار من قبل منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة تأكيدهم أن مئات النساء من روهينغا تعرضن للاعتداءات الجنسية جراء عملية الجيش الميانماري في أكتوبر ونوفمبر من العام الماضي.