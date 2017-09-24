وفاة 5 أشخاص في حوادث المرور خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

توفي 5 أشخاص وأصيب 9 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 5 حوادث مرور دموية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وفقا لما أفاد به بيان لمصالح الحماية المدنية، اليوم الأحد.

وتم تسجيل أثقل حصيلة لهذه الحوادث على مستوى ولاية قسنطينة، إذ توفي شخصان إثر انقلاب سيارة على مستوى الطريق الوطني رقم 20 بمنطقة بوكابوس ببلدية عين عبيد.

هذا ، وفي سياق مختلف، وتدخلت المصالح بنفس الولاية لإخلاء ضحية يبلغ من العمر 40 عاما، توفي مختنقا بغاز أكسيد الكربون لدى انبعاثه من مسخن حمام في مقر سكنه بحي حفيظ بالصوف.