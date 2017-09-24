عرض مخطط عمل الحكومة على مجلس الأمة ابتداء من الغد

يقدم الوزير الأول، أحمد أويحيى، غدا الاثنين عرضا عن مخطط عمل حكومته أمام أعضاء مجلس الأمة، و ذلك بعد حصوله الأسبوع المنصرم على مصادقة الأغلبية الساحقة لنواب المجلس الشعبي الوطني

و ستتبع الجلسة العلنية المخصصة لعرض مخطط عمل الحكومة و التي تأتي وفقا للمادة 94 من الدستور، بمناقشة عامة تستمر إلى غاية يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري، ليفسح المجال يوم الخميس المقبل أمام الوزير الأول للرد على استفسارات و انشغالات أعضاء مجلس الأمة الذي بإمكانهم إصدار لائحة بشأن، و لهذا العرض، عرف مخطط عمل الحكومة إدراج تدابير تصب في خانة تكريس مبادئ الدستور والديمقراطية، حيث تم التأكيد من خلاله على "التعاون الكامل مع البرلمان، من خلال تنظيم خلايا مختصة في العلاقات مع البرلمانيين قصد تسهيل الإصغاء إليهم والتكفل بانشغالات المواطنين، وكذا السهر على احترام حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وفي شبكات التواصل الاجتماعي في إطار القانون وتطوير وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تركيباتها في ظل احترام الأدبيات والأخلاقيات المهنية"