تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب السيارات بالمدية

تمكنت فرقة البحث للدرك الوطني بالمدية من تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب السيارات متكونة من أجانب و جزائريين بالإضافة إلى استرجاع سيارات تم بيعها بطريقة غير قانونية في الجزائري، حسبما علم اليوم الأحد من مجموعة الدرك الوطني

وأوضح ذات المصدر أنه تم إلقاء القبض على أفراد الشبكة البالغ عددهم 11 عضوا من بينهم خمسة أجانب ي اثر تحقيق معمق قامت به فرقة البحث مما سمح بوضع حد لأفعال هذه الشبكة التي كانت تنشط في عدة مناطق من الوطن وكانت العصابة تستعمل ميناء مستغانم غرب البلاد كمحور لهذا التهريب الذي تورط فيه أيضا حسب الدرك الوطني 18 عضوا من بينهم ثمانية أجانب مضيفا أنه لا يزال سبعة منهم في حالة فرار و جاري البحث عنهم وأشار المصدر إلى أن عناصر الدرك الوطني تمكنوا من استرجاع خمس سيارات تم بيعها بأوراق إدارية مزورة بالإضافة إلى حجز أجهزة إعلام آلي و أوراق إدارية و جوازات سفر و مبلغ هام من المال و ذلك خلال عمليات القبض التي جرت في سياق هذه القضية وقام أفراد الشبكة ببيع هذه السيارات التي كانت في حالة عبور مؤقت بالجزائر لخواص بأوراق مزورة، وفقا للمصدر