إيداع الملفات بداية من الغد على مستوى مديريات التربية

وزارة التربية تمنح سكنا مؤقتا للأساتذة الاحتياطيين المتنقلين لولايات أخرى

أمرت وزارة التربية الوطنية، مدراءها بالتكفل بإيواء الأساتذة الذين تم استدعاؤهم بعد تفعيل القوائم الاحتياطية الوطنية للاستفادة من منصب بيداغوجي في ولايات أخرى، حيث سيتم منحهم إقامة مؤقتة ، داعية كل الأساتذة المعنيين بالأمر بإيداع ملفاتهم على مستوى مديريات التربية بداية من الغد، وتشمل هذه العملية كل الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف للسنة الماضية في الطور الابتدائي والناجحين في مسابقة السنة الحالية في الطورين المتوسط والثانوي.

دعت الوزارة الأساتذة المعنيين بالأمر في إطار التدابير المتخذة للتكفل بإيواء الأساتذة المعنيين من القوائم الاحتياطية الوطنية للسنة الدراسية الماضية والحالية والتي ستتم تدريجيا وعبر مراحل والراغبين بالحصول على إقامة مؤقتة للحضور إلى مقر مديريات التربية على مستوى مصلحة المالية والوسائل ابتداء من يوم الثلاثاء 26 سبتمبر ابتداء من الساعة الثانية زوالا مع ضرورة إحضار ملف يتضمن نسخة من مقرر التعيين، ونسخة من محضر التنصيب ونسخة أصلية من طلب الاستفادة من الإقامة المؤقتة مؤشر من طرف مدير المؤسسة العمل إلى نسخة من بطاقة الهوية الوطنية.

من جهة أخرى قررت الوزارة استغلال القوائم الاحتياطية الوطنية للعام الماضي بالنسبة للطور الابتدائي وتستمر عملية استغلالها إلى غاية شهر ديسمبر من السنة الجارية، أما فيما يخص القوائم الاحتياطية لهذه السنة، أوضحت الوزارة أن عملية استغلالها سيتم تدريجيا بدءا بالقوائم المحلية لشغل كل المناصب الشاغرة على المستوى المحلي، خاصة في الولايات الجنوبية والداخلية، وبعد استنفاذها سيتم تفعيل القائمة الاحتياطية الوطنية، والتي تخص الأساتذة الناجحين في مسابقة التوظيف لهذه السنة في الطورين المتوسط والثانوي، حيث ستعتمد عليها وزارة التربية لسد العجز البيداغوجي في الولايات التي تشهد شغورا في بعض المواد التعليمية خاصة المواد العلمية واللغات الأجنبية وتستمر العملية إلى غاية شهر ديسمبر من السنة القادمة.