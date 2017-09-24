عيسى يخرج عن صمته ويرد على منتقديه

الصحف العبرية هاجمتني ولم أصدر أمرا بمنع الأذان أو تخفيضه

حملات ممنهجة تستهدف بعض وزراء الحكومة

تتواصل حملة استهداف بعض وزراء الحكومة ممن أعلنوا الحرب ضد التطرف والأفكار الدخيلة على المجتمع الجزائري، فبعد تلك التي استهدفت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، والتي تم تأويل قراراتها بأنها منعت الخمار في المؤسسات التربوية، جاء الدور على وزير الشؤون الدينية محمد عيسى، لتستهدفه حملة ادعت بأن صحفا إسرائيلية باركت قراراه بتقنين الآذان.

خرج وزير الشؤون الدينية عن صمته ليرد على بعض الأبواق التي تستهدفه، كما سبق أن فعلت في قضية العلامة الطاهر آيت علجت، حتى ظهر أشخاص قاموا بترويج معلومات مفادها أن الصحف الإسرائيلية ثمنت قراره بتقنين الآذان، وتساءل الوزير في رده على بعض الاتهامات الموجهة إليه، عبر صفحته الرسمية على موقع التفاعل الاجتماعي فيسبوك ، عن المصدر الذي جُلب منه الخبر، مشددا على أنه تصفح موقع الجريدتين العبريتين ولم يجد ما تم تداوله من طرف البعض مؤخرا، مؤكدا على أن نص القرار الذي وقّع عليه حول تقنيين الآذان وصدر في الجريدة الرسمية، مأخوذ كله من السنة النبوية الشريفة ـ على حد قوله ـ وأوضح بأنه لم يصدر أي أمر بإلغاء الآذان أو تخفيضه، وقال في رده على بعض التأويلات لهذا القرار، لم يصدر مني أي أمر لا بإلغاء الأذان ولا بتخفيضه لا في صلاة الصبح ولا في غيرها...ولكنني أمرت المؤذنين أن يحسنوا أصواتهم عند رفع الأذان، وأمرت بتنظيم الموضوع وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، وأضاف مخاطبا أحد الأشخاص الذين نشروا ما نُسب للوسيلتين الإعلاميتين العبريتين، هل كلفتم أنفسكم بقراءة الجريدتين اللتين أشار إليهما صاحب المقال؟ ، وأردف فتحت الموقع الإلكتروني للجريدتين فلم أجد فيهما سوى لعن لوزير الشؤون الدينية والأوقاف بسبب موقفه من الطائفة الأحمدية .

وعاد في منشور آخر على صفحته الرسمية بـ فايسبوك ليقول إن تجار الكذب والبهتان بالغوا في الترويج لبهتانهم وأكاذيبهم، وأضاف أن المسلم يقع بإفكهم في الإثم والمعاصي عندما يصدق كل ما ينشرون ثم ينشره بدوره وتلك خطيئة كبيرة، واستعان المسؤول الأول عن قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر بجملة للشيخ محمد صالح المنجد، قال فيها إنه في وقت الفتن تنشط الدعاية وتكثر الإِثارة وهنا يأتي دور الإِشاعة ، وطالب بالتثبت قبل نشر الأخبار.

يشار إلى أن مؤسسات إعلامية في الجزائر تداولت معلومات تفيد بإشادة الصحافة الإسرائيلية معاريف و تايمز أوف إسرائيل بموقف وزير الشؤون الدينية، بعد قراره بتخفيض صوت الآذان عبر كامل مساجد الجمهورية، وأثنت عليه كثيرا بل وباركت هذه الخطوة التي قالت عنها، إنها مهمة وفي الطريق السليمة تمهيدا ربما لخطوات جديدة مستقبلا ، علما أنه لم يتسن لنا البحث في الموقع الإلكتروني للجريدتين العبريتين.

تعود بنا هذه الحملة إلى سنوات التسعينيات عندما كانت تستغل هفوات المسؤولين السياسيين في تلك الفترة من قبل قيادات حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة لأغراض سياسوية ولتمرير بعض أفكارهم، فلقد سبق لهؤلاء أن كفّروا عددا من الشخصيات، أمثال مليكة قريفو عالمة النفس اللغوي التي قادت حملة إصلاح المنظومة التربوية في تلك الفترة، ولم تسلمن حتى المجاهدات بمن فيهن المحكوم عليهن بالإعدام وبلغت ذروة هذا التعصب إلى حد زهق الأرواح بعد توقيف المسار الانتخابي، خلال فترة التسعينيات عندما استهدف شخصيات جزائرية أمثال جيلالي اليابس والهادي فليسي ومحمد بوخبزة وغيرهم، وهم من خيرة مثقفي الجزائر في تلك الفترة.