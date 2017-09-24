الأحزاب تعجز عن فك حصار العروشية والأحرار يكتسحونها

الأفلان والأرندي الوحيدان المشاركان في 48 ولاية و1541 بلدية

انتهت الآجال القانونية لإيداع قوائم الترشيحات الخاصة بانتخابات تجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، في وقت غابت الأرقام الرسمية عند أغلب التشكيلات السياسية، بسبب العراقيل التي واجهتهم في عملية جمع التوقيعات، بعدما رُفضت استماراتهم في اللحظات الأخيرة، وكذا فشلهم في كسر حصار العروشية عن عدد من البلديات بالهضاب والأوراس.

ظلت التشكيلات السياسية المشاركة في الانتخابات البلدية والولائية المقرر إجراءها في الـ 23 نوفمبر المقبل، إلى غاية ساعات متأخرة من مساء أمس، تسابق الزمن قبل أن تدق الساعة الصفر، لإغلاق آجال إيداع قوائم الترشيحات، لا سيما حزب جبهة التحرير الوطني، الذي عرف احتجاجات عارمة على القوائم، وكذا الأحزاب التي تشارك لأول مرة في الانتخابات على غرار طلائع الحريات وأخرى تشملها النسبة الإقصائية 4 بالمائة.

ولم يتمكن سوى حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، من المشاركة في جميع المجالس الشعبية الولائية وكذا المجالس البلدية، حيث خسرت حركة مجتمع السلم رهانها في تغطية 1541 بلدية، بسبب عملية جمع التوقيعات، بعدما رُفضت لها عدة استمارات.

وعُلم من قيادة جبهة القوى الاشتراكية أن المعلومات الرسمية الكاملة، بصدد جمعها لأن العملية مازالت سارية، وكذلك هو الشأن بالنسبة للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وكذا طلائع الحريات .

وكشف الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، الذي يعتبر أحد قادة الأحزاب السياسية المشكلة لما يعرف بـ الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ، أن التحالف سيشارك في 25 ولاية بعدما لم يتمكن من جمع كل التوقيعات، في الوقت الذي مازال لم يحصي عدد البلديات التي سيشارك فيها بالنظر إلى استمرار عملية جمع التوقيعات. وقال ذويبي إن الإدارة أفشلت طموح التحالف عبر عدد من الولايات والبلديات بعد رفضها بعض الاستمارات الخاصة باكتتاب التوقيعات، تحت مبرر أن التوقيعات كانت تحمل أسماء بعض الناخبين غير كاملة، وأخرى العناوين غير واضحة وغيرها من المبررات.

بالنسبة لحركة مجتمع السلم، قال القيادي فاروق طيفور، إن الحزب تمكن من الحضور بكل المجالس الشعبية الولائية، حيث سيكون مشاركا في 48 ولاية لكنه فشل في تحقيق طموح التواجد عبر 1541 بلدية بسبب عملية اكتتاب التوقيعات. وأفاد طيفور، أن أغلب الأحزاب عاجزة عن المشاركة في عدد من البلديات النائية ذات الطابع القبلي والعروشية، وأن القوائم الحرة هي الوحيدة التي اكتسحتها، لا سيما عبر مناطق الهضاب والأوراس.

في حزب العمال، تحدث القيادي جلول جودي، عن عائق التوقيعات الذي حرم الحزب من المشاركة في كل المجالس الشعبية الولائية وأغلب البلديات، رغم أن هذه الاستحقاقات يراهن عليها الحزب من أجل الانتشار، حيث شدد على أن الحزب وإلى غاية كتابة هذه الأسطر، يكون قد وضع فقط القوائم التي ستنافس على مقاعد الجماعات المحلية والتي لم يكن فيها الحزب معنيا بجمع التوقيعات، خاصة وأن المهلة القانونية تكون قد انتهت يوم أمس، بينما لا يزال الوقت متاحا حتى منتصف ليلة اليوم من أجل وضع القوائم الخاصة بالمجالس البلدية والولائية التي يكون فيها حزب العمال معنيا بجمع التوقيعات.

وشدد المتحدث في الصدد ذاته على الإشكالية والعوائق الكثيرة التي شهدتها عملية جمع التواقيع، حيث أن العملية كانت شاقة في بعض الأحيان وهو ما عطل عملية وضع القوائم حتى اللحظات الأخيرة، حيث تتطلع قيادة حزب العمال الذي ترأس أمانته العامة لويزة حنون إلى المشاركة في أكبر عدد ممكن من المجالس الشعبية الولائية والمجالس الشعبية البلدية. ورفض محدثنا الكشف عن الأرقام بخصوص عدد البلديات التي تم تأكيد المشاركة فيها أو المجالس الولائية غير أنه شدد على أن النسبة معتبرة.