اشتغلن 11 شهرا دون تلقي أجورهن

تسريح 23 ممرضة بمستشفى شي غيفارا في مستغانم

أقدمت مصالح مستشفى شي غيفارا بمستغانم، على تسريح 23 ممرضة من خريجات شعبة علوم التمريض اللواتي يزاولن عملهن بذات المؤسسة منذ 11 شهرا دون تلقيهم أي راتب، بعد رفض المراقب المالي نهائيا ملفات توظيف الممرضين -خريجي شعبة علوم التمريض- بسبب غياب أي نص قانوني يستند إليه في إدراجهم بقطاع الوظيفة العمومية.

قام المراقب المالي لولاية مستغانم بإجراءات الرفض النهائي لملفات توظيف الممرضين -خريجو علوم التمريض من جامعة مستغانم- بعد ما يمرور قداية عام عن توظيفهم، وبرر قراره بعدم توفر نص قانوني من شأنه أن يعتمد عليه في كيفية تصنيف هؤلاء الممرضين سيما الشطر المتعلق بالدرجة المهنية وغيرها من الإجراءات الإدارية، علما أن شعبة علوم التمريض تم تدريسها لدفعتين فقط من 2012 إلى 2015 ومن 2013 إلى 2016 بمستغانم وعلى مدار 3 دفعات ببجاية بداية من 2011 إلى غاية 2016، قبل أن يصطدموا خلال مسارهم الدراسي بعدم الاعتراف بشهاداتهم وهو ما دفع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أواخر سنة 2014 بعد احتجاج هؤلاء المعنيين، إلى فتح مسارات الماستر في تخصصات اخرى على غرار البيولوجيا، وكذا تجميد هذه الشعبة التي لم تعد متوفرة في خيارات الحاملين لشهادة البكالوريا منذ الموسم الجامعي 2013-2014، لكن بعد تخرج هؤلاء تم توظيفهم بطريقة ارتجالية قبل ان تتعقد وضعيتهم وتتبرأ السلطات المحلية من انشغالهم مؤكدة بأن الحل بيد كل من الوزارات الوصية على غرار وزارة التعليم العالي، الصحة وكذا المالية، وفي ذات السياق، تنقل بعض الأفراد المعنيين من مستغانم في الـ 2017/07/18 إلى وزارة المالية وكذا وزارة الصحة وأكدوا لهم بأن الحل بيد الوزير الأول الذي بإمكانه سن قانون خاص بوضعيتهم في ظل عدم توفر أي نص قانوني بذات الشأن حسبما أكده ممثل عن وزارة المالية لهؤلاء الذين تكبدوا عناء التنقل إلى الجزائر العاصمة والتوجه نحو الجهات الوصية في ظل الصمت المحلي التام الذي يخيم على الجهات الرسمية وكذا المنتخبين على غرار النواب رغم أن القضية عرفت صدى واسعا من خلال الكتابات الصحفية إلا أن دار لقمان لا تزال على حالها وهو ما دفعهم بالقيام بعدة احتجاجات إلا ان السلطات بمؤسسة شيغي فارا أقدمت على تسريحهم بعد رفض المراقبة المالية لملفاتهم.