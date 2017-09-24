فيما نهبت مافيا العقار 15 قطعة أرضية بكناستيل

برلماني سابق يستحوذ على عقارات فلاحية ببلقايد في وهران

ما زالت حملات نهب العقار سواء الفلاحي أو المخصص للمنفعة العامة متواصلة وبقوة خلال فترة اقتراب العهدات الانتخابية من النهاية، سيما ببلدية بئر الجير والقطاع الحضري المنزه كناستيل التابع لبلدية وهران.

ناشد عدد من ممثلي المجتمع المدني بعاصمة الغرب بضرورة التدخل عاجل لوالي الولاية مولود شريفي، للتحقيق في ما وصفوها بتورط برلماني سابق ومحام في نهب التعاونيات العقارية بمنطقة بلقايد ببلدية بئر الجير، هذا البرلماني السابق المعروف بترأسه لعصابة نهب العقار بالمنطقة استغل فرصة عمله محام لدى الوكالة العقارية وأقدم على تمويه الأمور، وتمكن بطرق ملتوية من تسوية وضعية عدد من العقارات والتعاونيات بالمنطقة ذاتها وتم توجيه الملفات إلى والي الولاية السابق عبد الغاني زعلان قبل فترة استوزاره، وتمت تسوية وضعية عدد معتبر من العقارات بطريقة غير قانونية، عن طريق حصول هذا البرلماني السابق على أختام مزورة، وهو الأمر الذي مكنه من وضعها على الوثائق بتواريخ مسبقة، الأمر الذي أثار سخط وغضب العديد من سكان المنطقة الذين لجؤوا إلى العديد من ممثلي المجتمع المدني، مطالبين رئيس الدائرة والوالي بالتدخل لوضع حد لما وصفوها بـ مافيا العقار التي نهبت غالبية الأوعية العقارية بمنطقة بئر الجير وقامت بإعادة بيعها مقابل مبالغ مالية تفوق الملايير لكل عقار، سيما ببلقايد وحي خميستي وسيدي البشير.

في السياق ذاته، تفجرت فضيحة أخرى تخص العقار بمنطقة حي المنزه الشهير بـ كناستيل ، حيث قامت جهات نافذة بالتطاول بطريقة ذكية على قرار سابق لوالي الولاية عبد الغاني زعلان، الصادر بتاريخ السادس والعشرون من شهر نوفمبر سنة 2015، والذي يحمل رقم 9959، هذا القرار كان يقضي بتحويل خمسة عشر قطعة أرض لفائدة المنفعة العامة لأجل بناء وتشييد مشاريع عمومية أو سكنية، لكن قامت جهات محسوبة على مافيا العقار بقدرة قادر بإلغائه والالتفاف عليه من خلال قرار آخر، يحمل الرقم 1880 مؤرخ في 21 ماي 2017، تحوز المحور اليومي نسخة منه، والذي يقضي بإلغاء أحكام قرار ولائي سابق يحمل الرقم 9959 المؤرخ في 26 نوفمبر 2015 الخاص بتخصيص 15 قطعة أرضية على مستوى تجزئة إلى 380 مسكن لاحتضان مشاريع عمومية، مما سيتيح بيع هذه القطع للخواص قصد احتضان بناءات ذاتية مستقبلا، وكانت هذه القطع الأرضية التي يبلغ سعرها في سوق العقار حاليا بالملايير اكتسبتها مصالح بلدية وهران طبقا للقرار الولائي رقم 4192 المؤرخ في 09/08/1989 وتم اقتطاعها من مساحة أكبر تقدر بـ 13 هكتارا، قبل أن يتم تحويلها لفائدة الوكالة العقارية بموجب عقد تحويل تسيير رقم 172، إثر مداولة رقم 79/72 مؤرخة في 09/03/1992 تضمنت تحويل تجزئة 380 قطعة أرضية لفائدة وكالة التسيير والتنظيم العقاري الحضرية، حيث شُرع منذ ذلك الحين في إنشاء التجزئات العقارية بهذه المنطقة، وهو ما جعل السلطات المحلية في عهد الوالي السابق تصدر قرارا يقضي بالإبقاء على 15 قطعة تقع قرب مسجد الشيخ عبد القادر الياجوري في قلب كانستال القديمة، لتخصيصها للمشاريع العمومية، لكن القرار الذي يحمل الرقم 9959 المؤرخ في 26 نوفمبر 2015، تم الالتفاف عليه ليتم في السنة الجارية إلغاؤه بموجب قرار آخر يحمل الرقم 1880 مؤرخ في 21 ماي 2017، وهو ما يتطلب فتح تحقيق مستعجل حسب سكان المنطقة من قبل والي الولاية مولود شريفي.

أحمد بن عطية