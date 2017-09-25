جلسة الحكومة الفلسطينية تنعقد في غزة لأول مرة منذ الانقسام

تتوجه حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الاثنين القادم إلى قطاع غزة، لتسلم المعابر والهيئات والوزارات، عملا بالاتفاق الذي جرى توقيعه في القاهرة قبل أسبوع.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، إن الحكومة جاهزة الآن لتسلم المعابر والمقار الحكومية والسيادية فور وصولها إلى القطاع. وأشار المتحدث الرسمي باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود إلى أن: "رئيس الوزراء رامي الحمد الله وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس، أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة منتصف الأسبوع القادم"، وأوضح أن رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة يوم الاثنين المقبل للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة، بعد إعلان حركة "حماس" موافقتها على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية.