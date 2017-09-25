تفكيك شبكة دولية لتهريب السيارات بالعاصمة

فككت مصالح أمن ولاية الجزائر شبكة دولية لتهريب السيارات المستعملة تتكون من 6 أشخاص وحجزت سيارتين بتهمة التزوير واستعمال وثائق مزورة، حسبما ورد اليوم الاثنين في بيان لخلية الاتصال لأمن الولاية.

وحسب ما جاء في البيان، فإن القضية قد عالجتها فصيلة الشرطة لبئر توتة، إذ لفت انتباه عناصر الشرطة وجود شخصين مشبوهين داخل سيارة سياحية، فتم إخضاعهما للتفتيش، حيث ضبط بحوزة المشتبه فيه الرئيسي مبلغ مالي قدره 12.5 مليون سنتيم من أوراق نقدية من فئة 1000 بعضها مزورة في الرقم التسلسلي ليتبين لاحقا أنهما مسبوقان قضائيا.

وبعد تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي تم ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية ظاهريا تبدو مزورة بالإضافة إلى سيارة سياحية أجنبية غير مسجلة في الجزائر، وذلك في إطار التحقيق وبناء على الإذن بتمديد الاختصاص والتفتيش المؤشر عليه من طرف وكيل الجمهورية.

وأضاف البيان أن المشتبه فيه رفقة آخرين كان يقوم بجلب مركبات إلى التراب الوطني دون جمركتها على أن تبقى داخل الجزائر لمدة ستة أشهر فقط، ثم يعمدون إلى بيعها لشركائهم على أن يتكفل المشتبه فيه الرئيسي بتزوير وثائقها وتسجيلها على مستوى المصالح الإدارية ثم يعرضها للبيع في الأسواق الخاصة، وقد اُسترجع سيارتين سياحيتين، ومبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم، وبطاقات صفراء ورمادية خاصة بالمركبتين، وفقا للبيان.

على إثر ذلك تم تقُديم الأشخاص المتورطين في قضية الحال أمام وكيل الجمهورية، الذي أمر بإيداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس المؤقت، بينما استفاد اثنان منهما من الاستدعاء المباشر، حسبما أورده ذات المصدر.