عودة 108 حاج إلى ارض الوطن

شريط الاخبار
ارتفاعات قياسية في سعر صرف العملات الأجنبية بولايات الشرق الصحف العبرية هاجمتني ولم أصدر أمرا بمنع الأذان أو تخفيضه التهاب مرتقب في أسعار العقار، العملة الصعبة والذهب خلال 2018 الأفلان والأرندي الوحيدان المشاركان في 48 ولاية و1541 بلدية اتحاد التجار يقدّر الزيادات بين 10 و15 بالمائة وزارة التربية تمنح سكنا مؤقتا للأساتذة الاحتياطيين المتنقلين لولايات أخرى برلماني سابق يستحوذ على عقارات فلاحية ببلقايد في وهران تسريح 23 ممرضة بمستشفى شي غيفارا في مستغانم توقيف 4 عناصر تدعم الجماعات الإرهابية بالمدية مساهل يدعو إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية مباركي يكشف عن تخصصات جديدة تمس 41 ولاية طلبة بدون غرف بعد مرور 3 أسابيع عن الدراسة بحجة تعطّل الموقع الشرطة تؤمّن موسم الاصطياف وترافق 5 ملايين مسافر في المعابر الحدودية انطلاق أشغال استكمال شطر الطريق السيار الذرعان - الحدود التونسية بدوي يطالب الإدارة بالتزام الحياد في الانتخابات نكسة أخرى تهدد الأفلان في الانتخابات المحلية الفرن العالي لمركب الحجار يعود للإنتاج ملف تطهير العقار السياحي على طاولة الحكومة قريبا زطشي سيقيل ألكاراز اليوم من أجل عيون الوزير! النفط يقفز نحو 57 دولارا ومشاورات خفض الإنتاج في نوفمبر سعداني ينسحب من لجنة الترشيحات مراهقون ضمن عصابات ترويج المخدرات مقابل استهلاك قطع من «الكيف» نعيش «جحيما» لكنّ الحلول موجودة ارتفاع جنوني لقيمة الأورو في السوق السوداء! ولد علي ينتقد قرارات زطشي ويقلص من مهام بيراف 450 ألف جزائري أدوا العمرة الموسم الماضي النواب يصادقون اليوم على مخطط عمل الحكومة وفاة 17 شخصا إثر حادث مرور في أدرار الأرسيدي، العمال وجبهة المستقبل... وجه جديد للمعارضة في البرلمان الجزائر تطلب من باريس سحبها من المنطقة الحمراء للوجهات السياحية هواوي لأعمال المستهلكين تدعم الابتكار في الشرق الأوسط مرموري يؤكد أن قطاع السياحة يساهم بـ2 بالمائة فقط من الدخل الوطني زطشي يرضخ لضغوطات ولد علي ويتجه لطرد ألكاراز ميدفيديف في زيارة إلى الجزائر يوم 10 أكتوبر خالد نزار وأبناؤه أمام القضاء الأمريكي يوم 17 أكتوبر بيجو توافق على الإدماج ونقل التكنولوجيا إلى السوق الجزائرية تواتي يؤكد أن تعديل قانون الانتخابات لا معنى له حاليا إشادة دولية بالتزام الجزائر بتطبيق اتفاقية أوتاوا حول نزع الألغام خبراء يطالبون بإنشاء مجلس أخلاقيات مهنة الطب البيطري مباركي يكشف عن وجود 169 مؤسسة تكوينية في السياحة والفندقة
عاجل
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. عودة 108 حاج إلى ارض الوطن

عودة 108 حاج إلى ارض الوطن

  25 سبتمبر 2017 - 14:52   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الوطني
عودة 108 حاج إلى ارض الوطن

عاد اليوم الاثنين عبر مطار هواري بومدين فوج الحجاج المكون من 108 حاج و حاجة إلى ارض الوطن بعد تمكنهم من أداء فريضة الركن الخامس من الإسلام، برعاية من  رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة

وأشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية على استقبال الحجاج الذين عادوا إلى ارض الوطن و إلى ذويهم "بصحة جيدة و سلامة "، بعد أن سخرت لذلك كل الإمكانات، حيث عبر الحجاج عن سعادتهم لتمكنهم من تأدية هذا الفرض في "أحسن الظروف " برعاية رئيس الجمهورية 

و قال رئيس الوفد السيد عيسى خلاف في تصريح ل/واج ان ظروف الإقامة بالنسبة لوفد الحجيج المستفيد من هذه المبادرة كانت "جد حسنة" ، مشيرا إلى الاتفاق المبرم في هذا السياق بين وزارة التضامن و وكالة سياحة و أسفار الجزائر، حيث "تم احترام جميع بنود هذه الاتفاقية لصالح الحجاج، وسبق وأن تم انتقاء 108 شخصا منهم 81 رجلا و27 امرأة لأداء فريضة الحج  برعاية من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ، من فئة المواطنين المعوزين و الفئات الهشة و المقيمين بمراكز رعاية المسنين من مختلف ولايات الوطن حيث غادروا ارض الوطن بتاريخ 24 أوت المنصرم، و من جهتهم ابدى الحجاج الذين التحفوا بالوان العلم الوطني "سعادة غامرة " و هم يحطون الرحال بأرض الوطن بعد شهر من انطلاقهم نحو البقاع المقدسة اين ادوا الفريضة الخامسة من الدين الإسلامي، و كانت علامات الفرحة و البهجة بادية على ملامح الجميع، و هم بصدد إتمام الإجراءات الأخيرة قبل لقاء ذويهم الذين تجمعوا بمحيط القاعة المخصصة لعودة زوار بيت الله الحرام

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات