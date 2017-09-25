عودة 108 حاج إلى ارض الوطن

عاد اليوم الاثنين عبر مطار هواري بومدين فوج الحجاج المكون من 108 حاج و حاجة إلى ارض الوطن بعد تمكنهم من أداء فريضة الركن الخامس من الإسلام، برعاية من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة

وأشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية على استقبال الحجاج الذين عادوا إلى ارض الوطن و إلى ذويهم "بصحة جيدة و سلامة "، بعد أن سخرت لذلك كل الإمكانات، حيث عبر الحجاج عن سعادتهم لتمكنهم من تأدية هذا الفرض في "أحسن الظروف " برعاية رئيس الجمهورية

و قال رئيس الوفد السيد عيسى خلاف في تصريح ل/واج ان ظروف الإقامة بالنسبة لوفد الحجيج المستفيد من هذه المبادرة كانت "جد حسنة" ، مشيرا إلى الاتفاق المبرم في هذا السياق بين وزارة التضامن و وكالة سياحة و أسفار الجزائر، حيث "تم احترام جميع بنود هذه الاتفاقية لصالح الحجاج، وسبق وأن تم انتقاء 108 شخصا منهم 81 رجلا و27 امرأة لأداء فريضة الحج برعاية من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ، من فئة المواطنين المعوزين و الفئات الهشة و المقيمين بمراكز رعاية المسنين من مختلف ولايات الوطن حيث غادروا ارض الوطن بتاريخ 24 أوت المنصرم، و من جهتهم ابدى الحجاج الذين التحفوا بالوان العلم الوطني "سعادة غامرة " و هم يحطون الرحال بأرض الوطن بعد شهر من انطلاقهم نحو البقاع المقدسة اين ادوا الفريضة الخامسة من الدين الإسلامي، و كانت علامات الفرحة و البهجة بادية على ملامح الجميع، و هم بصدد إتمام الإجراءات الأخيرة قبل لقاء ذويهم الذين تجمعوا بمحيط القاعة المخصصة لعودة زوار بيت الله الحرام