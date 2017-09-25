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توعدوا بالتصعيد في حال عدم اتخاذ السلطات إجراءات ردعية ضد المعتدين

الأطباء ينتفضون ويطالبون بوقف الاعتداءات المتكررة عليهم

  25 سبتمبر 2017 - 19:21   قرئ 46 مرة   0 تعليق   الوطني
الأطباء ينتفضون ويطالبون بوقف الاعتداءات المتكررة عليهم

استجاب الأطباء للوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها النقابة الوطنية للأساتذة الباحثين الاستشفائيين، وكذا الأطباء المقيمين، وغص مستشفى مصطفى باشا الجامعي الذي يعد أكبر مستشفى في الجزائر وإفريقيا بالمئات من المنتسبين إلى قطاع الصحة الذين لبوا نداء نقابات القطاع، للمطالبة بوقف الاعتداءات والحملة الشرسة التي تستهدفهم.

 

امتلأ المستشفى الجامعي مصطفى باشا،  ، منذ الساعات الأولى من صباح أمس، بعشرات الأطباء الذين قدموا من عدة ولايات كتيزي وزو وكذا البليدة وكل مستشفيات العاصمة، للمطالبة بوقف الاعتداءات عليهم، حيث رفعوا العديد من الشعارات المكتوبة كـ  الطبيب والمرضى ضحايا منظومة صحية فاشلة  وكذا  لا لحملة الإعلام المغرضة، الطبيب ليس مجرما ، إضافة إلى مختلف الشعارات الأخرى التي تدل على الوضع الذي يتخبط فيها القطاع، كما تعالت حناجر أصحاب الجبة البيضاء الذين شكلوا تكتلا واحدا في بهو المستشفى الجامعي، ودعوا بصوت واحد إلى إيقاف الاعتداءات المتكررة عليهم يوميا والتي عرفت منحى تصاعديا خلال الفترة الأخيرة، دون تحرك السلطات العمومية باتخاذ إجراءات صارمة ضد المعتدين ليكونوا عبرة للأخرين، كما اتهموا بعض وسائل الإعلام وكذا مواقع التواصل الاجتماعي بإيقاف هجمتهم الشرسة على مهنيي قطاع الصحة  الذين تم تقديمهم على أنهم مجرمين يجب عقابهم، كما جددوا مطالبتهم بإطلاق صراح الطبيبة بوالي  وكذا القابلات اللواتي سُجنّ بتهمة التسبب في وفاة الأم وجنينها بالجلفة، متوعدين بالتصعيد في حال بقاء الأوضاع على حالها. من جهته أكد البروفيسور بلحاج، خلال الندوة التي عقدت بمعية الأطباء الذين شاركوا في الوقفة، أن الوضعية التي آل إليها قطاع الصحة، من تدنّ في الخدمات نتيجة لفشل المنظومة الصحية بأكملها، حيث لم يطرأ أي تغير على قانون الصحة رغم مرور ثلاثين سنة عليه، وكذا سلسلة الإخفاقات التي سجلها، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن الأطباء هم الذين يدفعون الثمن اليوم، ويظهر ذلك من خلال الاعتداءات المتكررة يوميا عليهم في كل ولايات الوطن دون استثناء، حيث أصبح الطبيب كبش فداء، ويقدم على أنه مجرم تجب معقابته، وقال  نحن لسنا مجرمين لنقدم بتلك الصورة، ومهنتنا نبيلة . وأشار البروفيسور بلحاج، إلى أن الأطباء يمارسون مهنتهم في ظروف جد صعبة، نتيجة انعدام أبسط إمكانات العمل والشروط الضرورية، حيث يضطر الطبيب إلى القيام بكل المهام الأخرى، متسائلا لماذا لم يتم عصرنة قطاع الصحة، مثل ما هو موجود في البلديات وكذا قطاع العدالة، من أجل اختزال الجهد الوقت، وأقر بوجود نقص كبير في عدد الأطباء المختصين، نتيجة إحالة الكثير على التقاعد ولم تقم وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بتعويضهم إلى حد اللحظة، مما نتج عنه نقص فادح  في الأطباء بالمستشفيات، كما دعوا الأطباء الوزارة الوصية، إلى إشراكهم في إعداد قانون الصحة الجديد الذي لم يعرض على البرلمان، من أجل إثرائه ومناقشته، أما فيما يتعلق بقضية سجن الطبيبة والي وكذا القابلات الثلاث، فأكدوا أن الحادثة في يد العدالة وهم يثقون فيها.

 نادية حدار

 

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