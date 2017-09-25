أويحيى يرفع حدة خطاب الحقيقة ويُنذر:

التمويل غير التقليدي أو عدم تلقيكم رواتبكم بداية من نوفمبر

جدد الوزير الأول أحمد أويحيى مد يد المصالحة لـ المغرر بهم في صفوف الإرهاب، مؤكدا أن الدول ستقضي عليهم لا محالة، ودافع مطولا عن التمويل غير التقليدي، مشددا على أنه حتمية دونها لن تتمكن الدولة من تسديد رواتب الموظفين بداية من نوفمبر المقبل ، وهو ما جعل الحكومة تقدم الحقائق بهذه الوقاحة .

ساق أويحيى وهو يعرض مخطط عمله على أعضاء مجلس الأمة صبيحة أمس، خطابا أكثر حدة من ذلك الذي قدمه أمام النواب، عن طريق الربط بين فترة الإرهاب واستقلالية القرار في البلاد، وهو يحاول إقناع السيناتورات بالتمويل غير التقليدي، الذي قدمه كبديل عن الاستدانة الخارجية، فقال إن اليوم مثل الأمس الجزائر بحاجة إلى وحدة الصف، مبرزا أننا لسنا وحدنا لأن الجزائر تعيش مرحلة مثل باقي الدول المرهون اقتصادها بالمحروقات .

وواصل الوزير الأول دفاعه عن التمويل غير التقليدي أمام مجلس الأمة، لكنه رفع من مستوى الخطاب فتحول إلى التنبيه من أن التمويل غير التقليدي حتمية وليس خيارا ، متابعا بالقول: ليس الموظفون وحدهم من لن يتلقوا أجورهم إن لم نعتمد هذا الحل بل حتى أنتم ونواب المجلس الشعبي الوطني لن تتلقوا علاواتكم وكل ممثلي الدولة وسيتوقف الاقتصاد الوطني مثلما حدث في 86 .

وقدم خليفة تبون توضيحات بخصوص تجميد المشاريع التنموية، لا سيما بناء المدارس والمراكز الصحية، مما تسبب في متاعب في الدخول الاجتماعي الماضي، مؤكدا أن هذه الحقائق هي التي دفعت الحكومة إلى شرح الأزمة الاقتصادية بكل هذه الوقاحة .

إشاعات المعارضين للتمويل غير التقليدي ساهمت في تهاوي الدينار

هوّن أويحيى من حجم المعارضين لخيار الحكومة، مؤكدا أن أغلبية القوى السياسية مساندة لها، وحتى أكبر القوى الاجتماعية وهي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يساند بدوره الحكومة، قبل أن ينتقل إلى مهاجمة المعارضة، وقال إن الحكومة تقوم بزرع الأمل في قلوب الناس لأن من يزرعون اليأس يقومون بمهامهم على أكمل وجه. واتهم هؤلاء الناس بزرع الإشاعة، ما جعل أسعار الدينار تتهاوى في السوق الموازية مقابل العملة الصعبة وجعل المتاجرة بالعملة الصعبة في سكوار تعرف مستويات قياسية، مشيرا إلى أن الحكومة لا تعترف بهذه السوق وإنما من يحكم أسعار الدينار هو البنك المركزي.

رسالة إلى المغرر بهم من الإرهابيين: المصالحة أمامكم والموت خلفكم

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى عشية الاحتفال بالذكرى الـ12 لاستفتاء الشعب حول قانون المصالحة الوطنية، أن الدولة ما زالت تمد يدها للمغرر بهم من أبنائنا الضالين من أجل التخلي عن جريمة الإرهاب والعودة إلى حضن عائلاتهم ، مشددا على أن الدولة ستقضي عليهم لا محالة طال الزمن أو قصُر وسيلقون أشد العقاب أمام المحاكم .

وأكد أويحيى أن الحكومة مستعدة لتقديم كل الدعم والوسائل للأسلاك النظامية الأمنية من أجل القيام بمهامها في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

مشروع قانون يؤطر حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة قريبا

وعد أحمد أويحيى بتسريع الإجراءات الخاصة بعمل سلطة ضبط السمعي البصري، رغم أنه لم يقدم توضيحات أكثر بشأن ما وصلت إليه الإجراءات الخاصة باعتماد القنوات التلفزيونية الخاصة، لكنه أكد أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة سيتم تنصيبها قبل نهاية السنة، كما سيتم رفع التجميد عن صندوق دعم الصحافة في مشروع قانون المالية لسنة 2018. كما كشف أويحيى أيضا عن التحضير لمشروع نص قانوني يؤطر حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة لتنظم ما جاء في الدستور في مادته الـ51.

الأحزاب تتحمل مسؤولية العزوف ونسبة المشاركة في المحليات سترتفع

دافع أويحيى في سياق حديثه عن الانتخابات المحلية المقبلة عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، متهما الأحزاب بالتقصير في دورهم الرقابي على الصناديق، كما اتهمها أيضا بتحمل مسؤوليتها بشأن ظاهرة العزوف الانتخابي، موضحا أن الناخب يختار قائمة من بين عشرات القوائم التي تمثل مختلف التيارات، وإن لم يقتنع يعزف عن الانتخاب، لكنه تنبأ بارتفاع نسبة المشاركة في المحليات مقارنة بالتشريعيات.

ورافع الوزير الأول من أجل تعزيز سياسة اللامركزية التي قال إنها تحتاج دفعا أكثر من أجل توقيف زحف البطالة والاستجابة أكثر لحاجات المواطن. وتحدث عن جاهزية 150 ألف سكن للتسليم قريبا.

كما جدد تأكيده إعادة دعم الدولة للموالين وكذا بعث مشاريع لاستغلال كل التراب الفلاحي، مؤكدا أن دكتاتورية الشعارات قد انتهت، وأن 178 مزرعة نموذجية سوف يتم استغلالها كلها.