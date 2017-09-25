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فكّكت بعضها وأوقفت عناصرها واسترجعت وثائق مزوّرة

الدرك والشرطة يعلنان الحرب على الشبكات الدولية لتهريب السيارات

  25 سبتمبر 2017 - 19:25   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الوطني
الدرك والشرطة يعلنان الحرب على الشبكات الدولية لتهريب السيارات

أعلنت مصالح الأمن الحرب على الشبكات الدولية لتهريب السيارات وتزوير وثائقها، حيث فككت مصالح الشرطة في الفترة الأخيرة العديد من العصابات، وأوقفت عناصرها المتورطة في جلب سيارات من الخارج دون جمركتها وتسجيلها لدى المصالح الإدارية بوثائق مزورة ومن ثم إعادة بيعها في السوق.

 

أُطيح في هذا الصدد في قضية عالجتها مصالح أمن الجزائر العاصمة بشبكة دولية لتهريب السيارات المستعملة تتكون من 6 أشخاص بتهمة التزوير واستعمال وثائق مزورة، وحُجزت سيارتان، حسبما كشف عنه بيان لذات المصالح أمس. وأوضح المصدر أن القضية التي عالجتها فصيلة الشرطة لبئر توتة نفذت بعد أن لفت انتباه عناصر الشرطة وجود شخصين مشبوهين داخل سيارة سياحية، ليتم إخضاعهما للتفتيش، حيث ضبط بحوزة المشتبه فيه الرئيسي مبلغ مالي قدره 12.5 مليون سنتيم من أوراق نقدية من فئة 1000 دج، بعضها مزورة في الرقم التسلسلي، ليتبين لاحقا أنهما مسبوقان قضائيا. وبعد تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي تم ضبط مبلغ مالي بالعملة الوطنية، ظاهريا تبدو مزورة، بالإضافة إلى سيارة سياحية أجنبية غير مسجلة في الجزائر، في إطار التحقيق وبناء على الإذن بتمديد الاختصاص والتفتيش المؤشر عليه من طرف وكيل الجمهورية. وأضاف البيان أن المشتبه فيه كان يقوم رفقة آخرين بجلب مركبات إلى التراب الوطني دون جمركتها على أن تبقى داخل الجزائر لمدة ستة أشهر فقط، ثم يعمدون إلى بيعها لشركائهم على أن يتكفل المشتبه فيه الرئيسي بتزوير وثائقها وتسجيلها على مستوى المصالح الإدارية ثم يعرضها للبيع في الأسواق الخاصة، وقد استُرجعت سيارتان سياحيتان ومبلغ مالي قدره 10 ملايين سنتيم، وبطاقات صفراء ورمادية خاصة بالمركبتين، وفقا للبيان. وإثر ذلك تم تقديم الأشخاص المتورطين في قضية الحال أمام وكيل الجمهورية، الذي أمر بإيداع المشتبه فيه الرئيسي الحبس المؤقت، بينما استفاد اثنان منهما من الاستدعاء المباشر، حسبما أورده ذات المصدر. وسبقت هذه العملية عملية أخرى تمكنت فيها فرقة البحث للدرك الوطني بالمدية من تفكيك شبكة دولية متخصصة في تهريب السيارات، متكونة من أجانب وجزائريين، بالإضافة إلى استرجاع سيارات تم بيعها بطريقة غير قانونية في الجزائر، وتم توقيف 11 عضوا منهم، من بينهم 5 أجانب.

ز.ز / م.ا.ط

 

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