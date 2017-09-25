وصف المطالبين بتطبيق المادة 102 من الدستور بـبالأصوات الناعقة

بن صالح: التنسيق بين المؤسسات الدستورية للدولة وراء استمراريتها

رد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح على المعارضة، التي تتحدث عن شلل في المؤسسات ، مؤكدا أن مثول الحكومة أمام البرلمان لعرض مخطط عملها يبرهن على سلاسة الأداء المؤسساتي.

قال بن صالح في كلمته الافتتاحية لجلسة مناقشة مخطط عمل حكومة أويحيى، إن رئاسة الدولة توجه وتتابع بعناية كبيرة كل ما يجري في البلاد، وأن الحكومة بتوجيه من رئيس الجمهورية تعمل بجدية في الميدان وتواجه التحديات وتحل المشاكل وأن البرلمان من جانبه يشرع ويراقب عمل الحكومة وفقًا للصلاحيات التي حددها له الدستور، والتنسيق بين المؤسسات الدستورية قائم ورئيس الجمهورية يتولاه .

وشدّد الرجل الثاني في الدولة، على أنه وخلافا لما يقال هنا وهناك وما يُروِّج له هؤلاء وأولئك فإن مثول الحكومة أمام البرلمان وتقديمها لبرنامج عملها ليس إلا واحدًا من الأدلة التي تبرهن على سلاسة الأداء المؤسساتي في الجزائر.

وختم بن صالح رده على المعارضة بالتأكيد على أن بهذه الطريقة تُسير البلاد وهذا ما يجري فيها، و هكذا إذن تسير البلاد وهذا ما يجري فيها، جزائر الأمن والاستقرار، جزائر المؤسسات التي تعمل بالتنسيق والتكامل . مؤكدا أن هنا يكمن سر بقاء الجزائر واقفة وتبرز قدرتها على تجاوز التحديات التي تواجهها ومعالجة المشاكل.

ووصف رئيس مجلس الأمة المعارضة بـ الجهات الناعقة ، التي تصدر نداءات فاقدة للمصداقية ، مخاطبا أعضاء المجلس بأنهم يعرفونها ويعرفون غاياتها وأهدافها والمواطن هو الآخر يعرفها ولا داعي لإضاعة الوقت معها .