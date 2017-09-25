أقرت بصعوبة سحب الاستمارات وجمع التوقيعات

حمس تؤكد مشاركتها في 800 بلدية

أعلنت حركة مجتمع السلم، عن تلقيها العديد من الصعوبات خلال عملية سحب الاستمارات وجمع التوقيعات، تحسبا لدخول الانتخابات المحلية، وكشف أعن تمكنها من تسليم ملفات المشاركة في 800 بلدية، كما أنها لم تلجأ إلى أي إبرام أي تحالف مع الأحزاب الأخرى.

أكد المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم عبد الله بن عجيمة، أن الحركة واجهتها العديد من الصعوبات الإدارية خلال عملية سحب الاستمارات وجمع التوقيعات التي انتهت المدة التي حددتها وزارة الداخلية والجامعات المحلية، وأضاف أن الحركة لم تتحالف مع أحزاب أخرى، رغم وجود بعض الشخصيات من أحزاب أخرى دخلوا في قوائم الحزب تحت مظلة الحركة، باعتبار أن الأبواب مفتوحة لكل الراغبين في الانضمام للحركة، وأوضح المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم، أنه رغم وجود بعض العراقيل خاصة الإدارية، إلا أنها تمكنت من تسليم ملفات المشاركة في 800 بلدية وكذا المجالس الشعبية الولائية. وأضاف عبد الله بن عجيمة، أن الحركة ستدخل الانتخابات المحلية بكل قوة، نظرا للخبرة التي يتمتع بها قياديو الحزب، من خلال تكثيف العمل الجواري والإعلامي، لضمان أحسن تأطير للمرشحين. كشف المتحدث ذاته، أن حركة مجتمع السالم ستستهل برنامجها الانتخابي عن طريق تنظيم ندوة صحفية اليوم، بمقر الحزب، بحضور العديد من قيادات الحزب، ويليه ملتقى وطني متعلق بالمنتخبين المحليين، حيث سيتم خلال هذا الملتقى التطرق إلى الخطة وكذا الاستراتيجية التي تتبعها الحركة، من أجل خوض الانتخابات المحلية قصد كسب أكبر عدد من الأصوات، وأضاف المكلف بالأعلام، أنه لا يمكن محاسبة هيئة دربال، فيما يتعلق باتهامها بعدم ممارستها لمهامها على أحسن وجه، ومسألة نزاهة الانتخابات يتحملها الجميع دون استثناء.