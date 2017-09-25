أونباف طالبت بتصنيفهم في الرتبة 11

حاملو شهادة DEUA في وقفة احتجاجية يوم 3 أكتوبر

من المنتظر أن يخرج طلبة وحاملو شهادة ديوا إلى الشارع في وقفة احتجاجية أمام مقر جامعة التكوين المتواصل بدالي إبراهيم تاريخ 3 أكتوبر، تنديدا بتجاهل مطالبهم المرفوعة منذ ما يزيد عن سنة، في انتظار تصعيد اللهجة في الأيام القليلة القادمة، خاصة بعد مطالبة التنسيقية الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية بتصنيفهم في الرتبة 11، وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد.

ما زالت المؤسسات الجامعية تعيش حالة من الغليان في الفترة الأخيرة بما فيها جامعة التكوين المتواصل التي قرر طلبتها وحاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية الديوا الخروج إلى الشارع بداية من الشهر القادم وبالتحديد انطلاقا من 3 أكتوبر قرب مقر الجامعة، فيما طالب البعض بضرورة الاحتجاج أمام المديرية العامة للوظيفة العمومية لمطالبتها بدراسة مشاكلهم العالقة وتسويتها على مستواها، من جهتها طالبت التنسيقية الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أونباف من جامعة التكوين المتواصل بتثمين الشهادات الجامعية العلمية في الترقية لمناصب أعلى في القانون الذي يتم إعداه وكذا تصنيف شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية الديوا في الصنف 11، غير أن النتائج كانت عكس المتوقع لتؤكد اللجنة في تصريحات سابقة أن الحل يكمن في الضغط على الجهات المسؤول، من خلال الاعتماد على الاحتجاج والخروج إلى الشارع وتغليبه على لغة الحوار، خاصة أن الجهات المعنية لم تفتح لهم المجال لذلك، وهو الأمر الذي جعلهم يقرّون الاحتجاج يوم 3 أكتوبر كخطوة أولى في انتظار النتائج المحققة، ومن ثم اللجوء إلى طرق أخرى، يأتي هذا الاحتجاج أيضا عقب جملة من المسيرات السلمية والوقفات على مدار سنة كاملة عجز فيها حاملوا شهادة الديوا عن افتكاك مطالبهم والتزمت فيها الجهات المعنية بالصمت رغم تصعيد الوضع، وهو ما جعلهم يقررون العودة إلى الشارع مجددا، خاصة بعد إفراج وزارة التكوين المهني عن شهادتين أعلى رتبة من شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية.