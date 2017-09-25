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إعادة كتابة المناهج اعتمدت على أربعة مبادئ

وزارة التربية تفرج عن تفاصيل إعداد كتب الجيل الثاني في الطور المتوسط

  25 سبتمبر 2017 - 19:40   قرئ 33 مرة   0 تعليق   الوطني
وزارة التربية تفرج عن تفاصيل إعداد كتب الجيل الثاني في الطور المتوسط

أفرجت وزارة التربية الوطنية عن تفاصيل إعداد كتب الجيل الثاني في الطور المتوسط التي يستفيد منها التلاميذ بدءا من هذه السنة الدراسية، والإجراءات الواجب اتخاذها من طرف الأساتذة والمفتشين لتطبيق هذه المناهج في مرحلتها الثانية من مسار إصلاح المنظومة التربوية التي شرع فيها منذ سنة 2003 والتي تهدف إلى التأكيد على الشخصية الجزائرية، وتعزيز وحدة الأمة عن طريق الإسلام، العروربة والأمازيغية.

 

أوضح المنشور الوزاري أن إعادة كتابة المناهج الجديدة في مرحلتها الثانية اعتمد على أربعة مبادئ أساسية، لا سيما تلك المتعلقة بمبدأ  القيم ، حيث إن المنضومة التربوية الجزائرية مطالبة بإكساب كل متعلم مجموعة من الكفاءات المتعلمة بالقيم وتزويدهم بالقيم الروحية والوطنية، من خلال التأكيد على الشخصية الجزائرية وتعزيز وحدة الأمة عن طريق الإسلام والعروربة والأمازيغية وترسيخ روح المواطنة، ويتعلق المبدأ الثاني في  المعارف المهيكلة للمواد ، حيث تمت مراجعة المناهج التعليمية بالربط بين الميدان المعرفي والميدان الاجتماعي الثقافي، وكذا التقليل من الحفظ والاسترجاع الآلي للمعلومات المقدمة، فيما يتمثل المبدأ الثالث في  التشارك الأفقي للمواد  بمعنى ربط المواد ببعضها البعض، حتى تكون في خدمة مشروع تربوي واحد، ولمبدأ الرابع ألا وهو  المقاربة البيداغوجية ، حيث إن المناهج ترتكز على المقاربة بالكفاءات التي تجعل التلميذ يشارك في العملية التعليمية لتمكنه من بناء كفاءاته، و عملية تحسين المناهج في الطور المتوسط جميع الكتب المدرسية، وعلى صعيد متصل، فيما يخص التوقيت الأسبوعي للطور الثاني من التعليم المتوسط، أشار منشور الوزارة إلى أنه لم يطرأ عليه أي تغيير بالنسبة للسنة الأولى والثانية والثالثة متوسط، حيث يقدر مجموع الحجم الساعي بـ 28 ساعة لمادة اللغة العربية 5 ساعات ونصف واللغة الأمازيغية 3 ساعات وللغة الفرنسية 4 ساعات ونصف والإنجليزية ساعتان ونصف، في حين يقدر الحجم الساعي لباقي المواد بساعة واحدة، كما يبقى تنظيم حصص الأعمال التطبيقية في مادتي علوم الطبيعية والحياة والعلوم الفيزيائية والتكنولوجيا وكذا في مادة المعلوماتية دون تغيير.

أوضح المنشور الوزاري أنه يتعين على مدير المتوسطة تنظيم جلسات بيداغوجية بصفة دورية ومنتظمة بالتنسيق مع مفتشي التعليم المتوسط للمواد، قصد تزويد الأساتذة بالمعلومات والمناشير الوزارية الرسمية ومساعدتهم على قراءة المناهج، كما يتعين عليهم تأطير أقسام السنتين الثانية والثالثة من التعليم المتوسط، حيث إن تطبيق المناهج المقررة يوجب على الأساتذة إعداد الأنشطة وتصميم الوضعيات التعلمية والتحضير الجيد للدروس، ولذلك يستحسن إسناد أقسام السنتين الثانية والثالثة من التعليم المتوسط إلى الأساتذة الذين استفادوا من التكوين الخاص بتطبيق المناهج المحسنة، الذين يبدون استعدادا للتدريس في هذه الأقسام.   

 نبيل شعبان

 

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