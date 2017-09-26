غرق بحارين في عين تيموشنت

توفي بحاران غرقاً فيما أُنقذ 11 أخرون، الثلاثاء، إثر غرق سفينة صيد بساحل عين تيموشنت، حسبما ذكرته المجموعة الإقليمية لحراس السواحل لبني صاف.

ووفق المصدر فإن وحدات حراس السواحل التابعة للمجموعة الإقليمية لبني صاف بولاية عين تيموشنت، نجحت في انقاذ البحارة وانتشال جثماني الغريقين بعد غرق سفينة لصيد السردين كانوا يبحرون على متنها، وتشير المعلومات الواردة أن سبب الغرق يعود للحمولة الزائدة عن استيعاب السفينة.

وأُسعف البحارون الـ 11 على مستوى ميناء بوزجار، فيما حوِّلت جثتا الغريقين إلى مستشفى العامرية.