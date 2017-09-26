انقطاع الغاز بخمس مناطق بالعاصمة غدا

أعلنت شركة توزيع الكهرباء والغاز بالعاصمة في بيان لها أنه من المحتمل أن ينقطع التزود بالغاز غدا الأربعاء في خمس مناطق بالجنوب الغربي للعاصمة

وذكر بيان الشركة إنه من الممكن أن يحدث هذا الانقطاع يوم الأربعاء ابتداء من الساعة التاسعة مساء ولمدة 18 ساعة، وذلك بسبب أشغال الربط بمركز غاز سيزود مدينة تسالة المرجة.وسيشمل هذا الانقطاع كلا من تسالة المرجة، أولاد منديلي، دكاكنة، سيدي عباد، وسيدي امحمد ببئر توتة حسب نفس المصدر.وتضع الشركة رقم 33/03 المفتوح طوال اليوم تحت تصرف زبائنها، للحصول على المزيد من المعلومات