الأفلان يدعو إلى التوازن الجهوي في التنمية والأرندي ينتقد المستثمرين الأجانب

كتلة الثلث الرئاسي تهاجم رؤساء حكومات سابقين وترد على دعاة المادة 102 من الدستور

هاجمت كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة رؤساء حكومة سابقين أخطأوا في التسيير وفشلوا في برنامج ما بعد الاستقلال ، في الوقت الذي دعا حزب جبهة التحرير الوطني إلى تحقيق التوازن الجهوي في التنمية المحلية ولامركزية القرار، بعدما انتقد التجمع الوطني الديمقراطي سياسة الاتكال في المجتمع الجزائري وكذا المستثمرين الأجانب الذين ما زالوا يبحثون عن الاستفادة من ثروات الجزائر دون أداء واجباتهم مقابل الامتيازات التي تمنحها لهم الحكومة .

أثار رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي بمجلس الأمة الهاشمي جيار، مجددا، خطاب فشل الحكومات السابقة في إخراج البلد من التبعية للمحروقات . وقال الهاشمي جيار إن الجزائر عاشت مرحلة هامة لم تكن صحية، فشلت فيها برامج ما بعد الاستقلال ثم سنوات التسعينات حين تشتتت مفاهيم الدولة وظهرت بذور انشقاق شككت في ثورة التحرير ، معتبرا أنه حان الوقت للسيطرة بعدما تمكن الجزائريون من استعادة النفس بعيدا عن المرافعات الإيديولوجية . وأفاد جيار بأن الأزمة لا تخص أسعار البترول بل أزمة تسيير وضعف في الإدارة العمومية التي لم يتم إعطاؤها حقها سابقا، واستفحلت ظاهرة الرشوة التي باتت شبه مؤسسة، مؤكدا أن بناء مسار ديمقراطي مهمة جماعية، لأن الوطنية ليست حكرا على أحد وتركيز التفكير والمناقشة والعمل للتغلب على مَواطن الضعف داخل الإدارة والمؤسسات وليس الانشقاقات.

وأكد جيار -الذي يمثل كتلة الرئيس في السينا - أن الأزمة الاقتصادية ليست خاصية جزائرية بل تعرفها الحلقة الاقتصادية وقد عشناها سابقا في 86، مدافعا عن الرئيس بوتفليقة وكذا المسيرين الذين وضعهم خلال السنوات الأخيرة، فقال إنه وبعكس ما تدعيه بعض الأوساط فإن الأمور ليست سهلة وليست مرتبطة بشخص أو تُحل الأزمة بتطبيق مادة من مواد القانون، كما لا توجد عصا سحرية لحل المشاكل الاقتصادية وليس لها علاقة بالأشخاص .

وقاد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي عبد المجيد بوزريبة، خطابا موافقا لخطاب أحمد أويحيى، ساق فيه انتقادات لما سماه ذهنيات الاتكال التي يعيشها المجتمع الجزائري ، التي قال إن الأجانب قد استنبطوها من الجزائريين وباتوا يطالبون بحقوقهم أكثر مما يؤدون واجباتهم، حيث يستفيدون من خيرات الدولة دون أن يكون مستوى خدماتهم مثلما تطلبه الجزائر. ودعا بوزريبة الحكومة إلى حثهم على تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. وأكد رئيس كتلة الأرندي في الغرفة العليا للبرلمان أن الجزائر دخلت رسميا مرحلة ما بعد البترول، وآن الأوان لشعبها أن يقدم لها مثلما قدمت له هي، عن طريق العمل، مشددا على أن الإنجازات هي أحسن رد من الحكومة ينتظره الجزائريون على من يزرعون البلبلة. وثمّن رئيس كتلة حزب جبهة التحرير الوطني محمد زوبيري قرار الدولة بعدم العودة إلى المديونية الخارجية والحفاظ على سياسة الدعم الاجتماعي، رغم محاولات بعض المشككين، لافتا إلى أن مخطط الحكومة جاء بأرقام واضحة، رغم تأكيده أن الحلول الظرفية يجب أن لا تثني عن المجال الاجتماعي. كما دعا زوبيري إلى تحقيق التوازن الجهوي في تنمية الإقليم والتسيير اللامركزي وتحسين الموارد خارج المحروقات، مثمنا قرار الحكومة بفتح الصيرفة الإسلامية في البنوك العمومية، حيث اعتبر أنها استجابة لدعوة ملحة من قبل فئات وازنة من المجتمع.