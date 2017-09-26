شريط الاخبار
انقطاعات المياه تتواصل وحنفيات جفت بمناطق مختلفة مـــــــــــــــــن الوطن! الإشاعة والتصريحات غير المدروسة تهوي بقيمة الدينار لمستويات تاريخية إطلاق شراكة بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية الفرنسية أميار أميّون سيسيرون أمور الجزائريين! تآكل احتياطي الصرف ونزوله تحت 100 دولار نهاية 2017 كتلة الثلث الرئاسي تهاجم رؤساء حكومات سابقين وترد على دعاة المادة 102 من الدستور إيداع الطعون الخاصة بطلبة ماستر على مستوى المعاهد والكليات قبول 90 طالبا بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية التهاب أسعار الخشب بنسبة 200 بالمائة والأثاث بـ 60 المائة! منح بطاقة بيومترية لـ 4702 طالب جديد بجامعة أحمد بن بلة 1 صندوق التقاعد يمرّ باضطرابات مالية اجتماع لأعضاء كناس اليوم لمناقشة القضايا العالقة القابلات في وقفة غضب للمطالبة بوقف الاعتداءات عليهن إحباط محاولة حرقة 17 شابا بسواحل هنين وحجز زورقين موظفون من السلك الديني يتنافسون على الالتحاق بمسجد باريس 23 بلديــــــــــــــة بتيــــــــــــــزي وزو تعيــــــــــــــش العطــــــــــــــش سد بني هارون بميلة حسّن معدل التزود بقسنطينة، باتنة وأم البواقي حمس تكشف عن إيداع 720 قائمة في أكبر بلديات الوطن النواب يطالبون الحكومة بتقارير سنوية حول التمويل غير التقليدي انطلاق عملية إيداع ملفات عمال التربية المعنيين بالتقاعد السنة المقبلة الأفلان قدّم أسماء قديمة والأرندي راهن على الشباب وأبركان فضّل الراحة سوناطراك ستصدر 7 مليار متر مكعب من الغاز نحو إسبانيا قايد صالح: الشعب الجزائري عمق استراتيجي للجيش صراعات زطشي وقرباج تثير غضب الهادي ولد علي التمويل غير التقليدي أو عدم تلقيكم رواتبكم بداية من نوفمبر 100 أورو تقترب من عتبة الـ 21 ألف دينار في سوق السكوار التهاب جنوني في أسعار الكماليات من مايونيز، تونة ومكسرات وزيادات بين 20 و35 بالمائة الجزائريون يستهلكون 2,5 مليار لتر من المشروبات الغازية و200 مليون لتر من الجعة الدرك والشرطة يعلنان الحرب على الشبكات الدولية لتهريب السيارات وزارة التربية تفرج عن تفاصيل إعداد كتب الجيل الثاني في الطور المتوسط حاملو شهادة DEUA في وقفة احتجاجية يوم 3 أكتوبر الأطباء ينتفضون ويطالبون بوقف الاعتداءات المتكررة عليهم حمس تؤكد مشاركتها في 800 بلدية بن صالح: التنسيق بين المؤسسات الدستورية للدولة وراء استمراريتها سيناتورات يضغطون على الحكومة في ملف المهاجرين الأفارقة الجيش حقق نتائج تصب في خانة الأهداف الوطنية الحيوية والاستراتيجية الشرطة تتعزز بـ 128 ملازم أول منهم 30 امرأة انطلاق الاجتماع الرابع لمتابعة اللجنة الحكومية المشتركة الجزائرية - الفرنسية تمكين بنك الجزائر من شراء مباشر لسندات الخزينة لتغطية العجز ارتفاعات قياسية في سعر صرف العملات الأجنبية بولايات الشرق
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. أميار أميّون سيسيرون أمور الجزائريين!

فيما تراهن الحكومة على الدفع بالاقتصاد الوطني انطلاقا من البلديات

أميار أميّون سيسيرون أمور الجزائريين!

  26 سبتمبر 2017 - 19:28   قرئ 61 مرة   0 تعليق   الوطني
أميار أميّون سيسيرون أمور الجزائريين!

أعادت قوائم الترشيحات الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية، إشكالية المستوى التعليمي للمترشحين إلى الواجهة، بعدما كشفت وزارة الداخلية أرقاما مفاجئة عن مترشحين لتولي رئاسة البلديات والمجالس الولائية لا يتجاوز مستواهم التعليمي  الابتدائي ، وهي التي تراهن على الجماعات المحلية من أجل الدفع بالاقتصاد الوطني، حيث ستولى فيه الأمور لـ أميار  ورؤساء مجالس ولائية  أميين  لاتخاذ القرار، لا يجيدون حتى تحرير طلب خطي.

 

أبرزت وزارة الداخلية أن عدد القوائم التي تم إيداعها رسميا لانتخابات المجالس الولائية تبلغ 620، منها 510 خاصة بأحزاب سياسية و72 تحالفات و24 حرة، بأزيد من 16 ألفا و600 مترشح. وأحصت الإدارة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات ما نسبته 48 بالمائة منهم أقل من 40 سنة، 34 بالمائة جامعيون و52 بالمائة ثانويون وأساسي، و13 بالمائة ابتدائيون. بالنسبة للانتخابات البلدية، أوضحت الأرقام الرسمية أن عدد المترشحين للانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل قد بلغ 165.000 مترشح للانتخابات البلدية و16.600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية. وبلغ عدد القوائم الخاصة بالمترشحين للانتخابات البلدية 9500 قائمة، و165 ألف مترشح، 25 بالمائة منهم جامعيون و59 بالمائة ثانويون وأساسي و16 بالمائة ابتدائيون. وتطرح هذه الأرقام من جديد مسألة في غاية الأهمية تتعلق بمستوى نواب البرلمان، وهي إشكالية طرحت في العديد من المرات، وتعالت أصوات تنادي باعتماد مستوى جامعي لا يقل عن حيازة المرشح للانتخابات المحلية مستوى نهائي، لكنها لم تجد صدى لا من طرف الحكومة ولا الأحزاب السياسية، علما أن هؤلاء المترشحين الداخلين في خانة  نهائي ومتوسط وابتدائي  رشحتهم أحزابهم، في غياب شرط المستوى التعليمي للترشح. وبلغ عدد التحالفات أربعة، متمثلة في كل من تكتل الفتح الذي يضم 5 أحزاب (الحزب الوطني الجزائري، الحزب الوطني الحر، حركة الوطنيين الأحرار، الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية وجبهة النضال الوطني)، تحالف البناء الذي يضم 3 أحزاب (حركة النهضة، جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء)، وتحالف الفجر الذي يضم حزبين (جبهة الجزائر الجديدة وحزب الفجر الجديد)، تحالف تاج الذي يضم 4 أحزاب (جبهة الشباب الديمقراطي، حزب النور الجزائري والتجمع الوطني الجمهوري وتجمع أمل الجزائر).  

 حكيمة ذهبي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات