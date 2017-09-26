فيما تراهن الحكومة على الدفع بالاقتصاد الوطني انطلاقا من البلديات

أميار أميّون سيسيرون أمور الجزائريين!

أعادت قوائم الترشيحات الخاصة بانتخابات المجالس الشعبية الولائية والبلدية، إشكالية المستوى التعليمي للمترشحين إلى الواجهة، بعدما كشفت وزارة الداخلية أرقاما مفاجئة عن مترشحين لتولي رئاسة البلديات والمجالس الولائية لا يتجاوز مستواهم التعليمي الابتدائي ، وهي التي تراهن على الجماعات المحلية من أجل الدفع بالاقتصاد الوطني، حيث ستولى فيه الأمور لـ أميار ورؤساء مجالس ولائية أميين لاتخاذ القرار، لا يجيدون حتى تحرير طلب خطي.

أبرزت وزارة الداخلية أن عدد القوائم التي تم إيداعها رسميا لانتخابات المجالس الولائية تبلغ 620، منها 510 خاصة بأحزاب سياسية و72 تحالفات و24 حرة، بأزيد من 16 ألفا و600 مترشح. وأحصت الإدارة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات ما نسبته 48 بالمائة منهم أقل من 40 سنة، 34 بالمائة جامعيون و52 بالمائة ثانويون وأساسي، و13 بالمائة ابتدائيون. بالنسبة للانتخابات البلدية، أوضحت الأرقام الرسمية أن عدد المترشحين للانتخابات المحلية المقررة يوم 23 نوفمبر المقبل قد بلغ 165.000 مترشح للانتخابات البلدية و16.600 مترشح للمجالس الشعبية الولائية. وبلغ عدد القوائم الخاصة بالمترشحين للانتخابات البلدية 9500 قائمة، و165 ألف مترشح، 25 بالمائة منهم جامعيون و59 بالمائة ثانويون وأساسي و16 بالمائة ابتدائيون. وتطرح هذه الأرقام من جديد مسألة في غاية الأهمية تتعلق بمستوى نواب البرلمان، وهي إشكالية طرحت في العديد من المرات، وتعالت أصوات تنادي باعتماد مستوى جامعي لا يقل عن حيازة المرشح للانتخابات المحلية مستوى نهائي، لكنها لم تجد صدى لا من طرف الحكومة ولا الأحزاب السياسية، علما أن هؤلاء المترشحين الداخلين في خانة نهائي ومتوسط وابتدائي رشحتهم أحزابهم، في غياب شرط المستوى التعليمي للترشح. وبلغ عدد التحالفات أربعة، متمثلة في كل من تكتل الفتح الذي يضم 5 أحزاب (الحزب الوطني الجزائري، الحزب الوطني الحر، حركة الوطنيين الأحرار، الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية وجبهة النضال الوطني)، تحالف البناء الذي يضم 3 أحزاب (حركة النهضة، جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء)، وتحالف الفجر الذي يضم حزبين (جبهة الجزائر الجديدة وحزب الفجر الجديد)، تحالف تاج الذي يضم 4 أحزاب (جبهة الشباب الديمقراطي، حزب النور الجزائري والتجمع الوطني الجمهوري وتجمع أمل الجزائر).