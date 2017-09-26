اتفاقية مع كناس وهران لتمكين الطلبة الجدد من بطاقة شفاء

منح بطاقة بيومترية لـ 4702 طالب جديد بجامعة أحمد بن بلة 1

كشف المكلف بالإعلام لدى جامعة وهران أحمد بن بلة 1 الأستاذ مرسلي لعرج في تصريح لـ المحور اليومي أمس، عن تعدي نسبة التسجيلات الجامعية التي تخص الطلبة الموجهين 97،68 بالمائة من العدد الإجمالي المقدر بـ 4702 للموجهين إلى جامعة وهران 1 أحمد بن بلة التي تضم 07 ميادين وتخصصات كلاسيكية.

أوضح المتحدث أن تلك التخصصات تتمثل في ميدان الإعلام الآلي، والرياضيات وعلوم المادة وعلوم وتكنولوجيا وعلوم الطبيعة والحياة وآداب وميدان الفنون وعلوم إنسانية ، إضافة إلى تخصصات كلاسيكية وهي العلوم الطبية دكتوراه في الطب والصيدلة وجراحة الأسنان ، إضافة إلى الترجمة التي يوجد فيها فقط التكوين العالي في التدرج الطور الثاني ماستر والطور الثالث الدكتوراه، زيادة على ذلك العلوم والتقنيات التطبيقية، وأضاف المتحدث أنه لأول مرة تم تطبيق برنامج بروغرس ، وهو البرنامج الخاص بتسيير المؤسسات، التسيير الإداري والبيداغوجي والمالي وكذا المسار العلمي والمهني للأساتذة والموظفين والمسار البيداغوجي للطلبة، ومنح للطلبة بطاقة بيومترية واعتمدت جامعة وهران 1 أحمد بن بلة الشباك الموحد للقيام بمختلف العمليات من تسجيل إداري وبيداغوجي وملف الخدمات الجامعية من منحة وإيواء ونقل.

في السياق ذاته، وجه إلى جامعة وهران 1 أحمد بن بلة بعد عملية الطعون 4702 للسنوات الأولى في جميع التخصصات، وهذا الرقم مرشح ، إضافة إلى التحويلات الجغرافية في السنة الثانية والثالثة في التخصصات الجهوية والوطنية الموجودة فقط على مستوى جامعة وهران 1 أحمد بن بلة، إضافة إلى ذلك المتحصلين على شهادة البكالوريا قبل 2016 والبكالوريا الأجنبية.