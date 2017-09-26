في إطار تطبيق برنامج التكوين المتخصص والمتواصل

قبول 90 طالبا بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية

أكدت وزارة الأشغال العمومية والنقل أنه تم انتقاء 90 طالبا لمزاولة الدراسة بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية، قصد الحصول على شهادة مهندس دولة في البحرية التجارية حسبما أفاد به بيان للوزارة.

أوضح المصدر نفسه أنه تم إجراء على مدار يومين بالمدرسة اختبارات شفهية لـ 140 طالب مترشح تم انتقائهم بعد اجتياز اختبار كتابي من أصل 677 طالب مترشح، ليعلن بعدها عن قائمة الناجحين التي تضم 90 طالبا، ويندرج ذلك في إطار تطبيق برنامج التكوين المتخصص والمتواصل، تماشيا والتطورات الحاصلة في مجال دعم الأسطول البحري الجزائري، حسب البيان. تقوم المدرسة الوطنية العليا للبحرية بتكوين مهندسين في مجالات الملاحة البحرية والميكانيك البحرية لفائدة مؤسسات النقل البحري والموانئ، كما تضمن التكوين المستمر وتحيين المعارف لصالح مستخدمي قطاع النقل وهيئات عمومية أخرى، على غرار قيادة القوات البحرية والمديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية، وكونت المدرسة منذ إنشائها في 1975 إلى غاية اليوم، 4968 بحار من بينهم 4.515 مهندس دولة في البحرية التجارية و334 ضابط موانئ و89 متصرفا في الشؤون البحرية و30 مرشحا لأن يكون ربانا بحريا، فضلا عن تكوين 184 طالب أجنبي من جنسيات إفريقية مختلفة، وتصدر المدرسة ما يقارب 3500 شهادة تأهيل سنويا حسب المصدر نفسه الذي أوضح أن السنة الماضية شهدت تكوين 3746 مختص حاصل على شهادة تأهيل.