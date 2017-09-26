الطلبة تفاجؤوا من استبعاد المواقع الإلكترونية

إيداع الطعون الخاصة بطلبة ماستر على مستوى المعاهد والكليات

تفاجأ الطلبة الذين سجلوا أنفسهم من أجل مواصلة دراستهم العليا بالإجراءات التي تتغير من يوم لآخر فيما يخص الطعون، حيث غيرت الجهات المعنية طريقة إيداعها، بعد أن كانت عبر المواقع الإلكترونية، وأصبحت تتم بطلب خطي، وهو الأمر الذي لم يكن سابقا ليضع بذلك الطلبة الفترة المحددة.

يبدو أن المهازل لم تنته بالمؤسسات الجامعية ويبدو أيضا أن بعض الإجراءات والتغييرات التي قامت بها بعض الجهات المعنية كانت لفترة معينة فقط، وهو حال المواقع التي تم استحداثها من أجل إجراء الطعون الخاصة بطلبة الماستر، التي سرعان ما استبدلت بطلب خطي في بعض المؤسسات الجامعية، على غرار جامعة الجزائر بدالي إبراهيم، حيث تفاجأ الطلبة المسجلون من أجل مواصلة الدراسات العليا بإعلان على مستواها، مفاده أن طريقة إيداع الطعون تكون بطلب خطي عكس ما كان معمولا به سابقا، وهو الوضع الذي أثار حفيظة الطلبة، كونه أضاع عليهم الكثير من الوقت والفرصة أيضا، ففي الفترة التي انشغل فيها هؤلاء بالموقع والأرضية الإلكترونية المعطلة بين الحين والأخر وبين الوثائق والاستمارات التي تسحب، يأتي هذا الإجراء الأخير الذي يقضي بكتابة طلب خطي بالنسبة لطلبة الماستر 1 ويودع بالكليات والمعاهد، متسائلين في الوقت نفسه عن السبب وراء إلغاء إجراء وجهود مبذولة دون التفكير في الطالب الذي عاني من أجل استخراج وثيقة أو إيداعها، خاصة في بداية هذا الموسم الدراسي، حيث ما زالت مشاكل التحويلات والتسجيلات النهائية تطفو على السطح رغم مرور ثلاثة أسابيع عن انطلاقه.