أحمد أويحيى يرد اليوم على تساؤلات أعضاء مجلس الأمة حول مخطط الحكومة

يرد الوزير الأول أحمد أويحيى ظهر هذا الأربعاء على تساؤلات وانشغالات أعضاء مجلس الأمة غداة عرض ومناقشة برنامج مخطط عمل الحكومة ليتم المصادقة عليه في وقت لاحق من نهار اليوم.

وكان احمد أويحيى قد عرض مخطط عمل حكومته على أعضاء مجلس الأمة الاثنين الماضي في جلسة علنية، وثمن رؤساء المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة ما وصفوه بالخطاب الواقعي لمخطط عمل الحكومة داعين خلال الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح إلى تجنيد كافة الطاقات الحية في البلاد لتجسيد هذا البرنامج.وتضمن اليوم الأول من مناقشة مخطط عمل الحكومة أكثر من 60 مداخلة لأعضاء مجلس الأمة حملت في مجملها رسائل دعم وتأييد لمسعى الحكومة للخروج من الأزمة المالية.