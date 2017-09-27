بوتفليقة يهنئ أنجيلا ميركل و يدعوها إلى زيارة رسمية للجزائر

بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة, أمس برقية تهنئة للمستشارة الألمانية, أنجيلا مركل, إثر فوز حزبها السياسي في الانتخابات التشريعية الأخيرة لبلادها, أكد لها من خلالها أن هذا التتويج يعد "اعترافا مستحقا" من الشعب الألماني بالجهود التي بذلتها, داعيا إياها للقيام بزيارة رسمية للجزائر في موعد يتم الاتفاق عليه عبر القناة الدبلوماسية

و جاء في البرقية "تلقيت ببالغ السرور خبر فوز حزبك السياسي في الانتخابات التشريعية الألمانية الأخيرة, بما يفتح الطريق لتوليك من جديد منصب مستشارة بلادك الصديق", مضيفا "باسم الجزائر شعبا و حكومة و أصالة عن نفسي, أعبر لك عن تهانينا الحارة بهذا النجاح الباهر" و تابع رئيس الجمهورية مخاطبا المستشارة الألمانية "إن هذا التتويج الذي حظيت به, اعتراف مستحق من الشعب الألماني بالجهود المحمودة التي بذلتها و النتائج الجديرة بالثناء التي حققتها من أجل تنمية بلادك و تألقه في العالم" أما على المستوى الثنائي, أردف الرئيس بوتفليقة مؤكدا أنه "خلال السنوات الأخيرة, تمكنت الجزائر و ألمانيا تحت قيادتك, من تدعيم و توسيع تعاونهما الثنائي في عدة مجالات و كذا فتح آفاق جديدة لتمتين هذه العلاقات خدمة لمصلحة شعبينا" و أضاف رئيس الدولة "هذا و قصد الوصول سويا إلى هذه الآفاق الواعدة للصداقة و التعاون الجزائري الألماني و العمل معك على مواصلة الحوار المثمر الذي اعتمدناه, يسرني أيما سرور أن أدعوك للقيام بزيارة رسمية إلى الجزائر في موعد سنتفق عليه عبر القناة الدبلوماسية" و خلص رئيس الجمهورية إلى القول "في انتظار ذلك, أعرب لك عن أطيب تمنياتي لك بالتوفيق في مهمتك النبيلة و إطراد الرقي للشعب الألماني الصديق"