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بعثة أمريكية مرتقبة بالجزائر لتوقيع اتفاقيتين في مجال الشراكة الصناعية

  27 سبتمبر 2017 - 12:09   قرئ 25 مرة   0 تعليق   الوطني
بعثة أمريكية مرتقبة بالجزائر لتوقيع اتفاقيتين في مجال الشراكة الصناعية

أكد رئيس مجلس الأعمال الجزائري الأمريكي اسماعيل شيخون أن الاستثمارات الامريكية في قطاع المحروقات بالجزائر تقلصت بشكل هام ، وأرجع المتدخل السبب إلى  تراجع النمو العالمي بعد تحول الولايات المتحدة الامريكية من بلد مستورد للمحروقات الى بلد مصدر

وخلال استضافته في برنامج ضيف التحرير للقناة الثالثة  ولدى تطرقه للتبادل التجاري بين الطرفين أوضح المتدخل  أنه وفي 2016 استوردت الجزائرمن الولايات المتحدة أكثر من ملياري دولار تمثلت في الحبوب ،الطائرات و الآلات الصناعية والفواكه الجافة، فيما قدرت صادراتها نحو الولايات المتحدة ب 3.2مليار دولار معظمها مواد طاقوية

 وكشف شيخون في إطار آفاق تطوير الشراكة عن زيارة مرتقبة لبعثة أمريكية استطلاعية للجزائر للبحث عن فرص تعاون أخرى وإبرام اتفاقيتين في مجال الشراكة الصناعية.وفي سياق حديثه عن التعاون الثنائي نبه ضيف الثالثة إلى إطلاق مجمع مؤسساتي مختص في البحوث الصحية سيكون مقره الجزائرالعاصمة لتطوير النشاطات المرتبطة بالالكترونيك والسيارات وقطع الغيار واستغلال الطاقة الشمسية، وأبرز شيخون أن الشراكة الثنائية في مجال الصحة والمواد الصيدلانية تم تعزيزها بالتعاون في مجال الزراعة من خلال إنشاء أكبر مزرعتين نموذجيتين في المناطق الصحراوية ،وهي التجربة التي ستعطي ثمارها الشهر الداخل بعد زرع 500 هكتارمن بذور البطاطا قبل زرع مساحات مماثلة من القمح والذرة

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