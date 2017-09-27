78 مليار دينار فواتير الكهرباء و الغاز غير المسددة

كشف الرئيس المدير العام لمجمع "سونلغاز" محمد عرقاب, اليوم الأربعاء بالجزائر, أن حجم الديون الناتجة عن عدم تسديد فواتير الكهرباء و الغاز من طرف زبائن المؤسسة بلغ 78 مليار دينار مع نهاية جوان 2017.

و يتوقع عرقاب في معرض رده على أسئلة النواب الأعضاء في لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن يتراجع هذا المبلغ إلى حدود 55 مليار دينار مع نهاية 2017 بفضل التسديدات المرتقبة خلال الفترة المتبقية من السنة الجارية

وأضاف المسؤول أن المجمع وبفضل المجهودات التي باشرها في مجال عصرنة طرق التحصيل وتركيب العدادات الإلكترونية فضلا عن الحملات التي أطلقها لتحصيل هذه الديون كل هذه الاجراءات تهدف الى بلوغ قيمة 30 مليار دينار من الفواتير غير المسددة سنويا كمرحلة أولى و ذلك في إطار الاستراتيجية التي استحدثها المجمع للتحصيل التدريجي لكل ديون المؤسسة على عاتق الزبائن الخواص أو الإدارات والهيئات العمومية

وتم الاستماع للمدير العام لمجمع سونلغاز في إطار مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد و الذي يهدف الى الترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة و الصندوق الوطني للاستثمار و تمويل تسديد الدين العمومي و كذا إعادة شراء الدين البنكي لمجمعي "سونلغاز " و "سوناطراك"