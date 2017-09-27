دربال يدعو الإعلام للتحلي بالديمقراطية و الموضوعية في المحليات المقبلة

دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات عبد الوهاب دربال خلال لقاء جمعه هذا الأربعاء بممثلي الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام إلى التحلي بالديمقراطية و الموضوعية في المعالجة الإعلامية لمختلف مراحل العملية الانتخابية بعيدا عن التهويل و تغليط الرأي العام

وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات خلال اللقاء أن دور الهيئة هو تشديد الرقابة خلال العملية الانتخابية ضمانا لشفافية الانتخابات المحلية المقبلة كما ذكر دربال خلال اللقاء "بمفهوم الرقابة على أنها عملية تقنية دقيقة تتطلب كفاءات و مهارات على مستوى التنفيذ"

من جهتها الأحزاب السياسية اعتبرت اللقاء فرصة سانحة لعرض مختلف القضايا و إزالة العراقيل التي قد تعرقل السير الحسن للعملية الانتخابية هذا و تعاقب ممثلو الأحزاب السياسية على طاولة اللقاء و بكل شفافية حيث طرحوا عديد المواضيع و في مقدمتها ضرورة مشاركة الأحزاب السياسية في صياغة القوانين التي لها علاقة بالعملية الانتخابية و التوجه إلى إصلاح مؤسساتي كامل تضمنه انتخابات حرة نزيهة و في رده على نقاط أخرى تطرقت إليها مختلف الأحزاب السياسية قال دربال إن "الهيئة العليا المستقلة تعمل من أجل السير الحسن للعملية الانتخابية إلى غاية يوم الاقتراع "