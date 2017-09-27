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كناس يهدد بالخروج إلى الشارع

عجز بـ 40 ألف أستاذ و300 ألف طالب دون مقعدفي الجامعات

  27 سبتمبر 2017 - 22:00   قرئ 21 مرة   0 تعليق   الوطني
عجز بـ 40 ألف أستاذ و300 ألف طالب دون مقعدفي الجامعات

فتح المنسق الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي  الكناس  عبد الحفيظ ميلاط أمس النار على بعض المسؤولين لتقصيرهم في أداء مهاهم على مستوى المؤسسات الجامعية، مما جعل القطاع يشكو نقائص من كل الجوانب، على غرار الأخطاء الواردة في رزنامة العطل لهذه السنة، وانعكاسات التسجيلات والتحويلات على الدخول الجامعي، مشيرا إلى تجاهل الوصاية لمراسلاته، مبرزا أن انتهاء الآجال المحددة سيعقبه الاحتجاج الذي سيكون اللغة والأسلوب الأول  للكناس .

 

المنسق الوطني للكناس -خلال مداخلته بمنتدى الجزائرية أمس بحضور بعض أعضائه- تطرق إلى جملة من المشاكل والنقائص التي طفت على السطح خاصة في السنوات الأخيرة، مع تنامي ظاهرة العنف على مستوى المؤسسات الجامعية، وبلغة الأرقام أوضح ذات المتحدث بداية بالنتائج الكارثية للتسجيلات والتحويلات عبر الأرضية الإلكترونية، حيث أبرز أن نحو 150 ألف طالب لم يحصلوا على الرغبة التي يرغبون فيها أي ما يعادل 50 بالمائة، كما تم هذه السنة فتح 80 ألف مقعد بيداغوجي جديد و50 الف سرير ورغم ذلك تم تسجيل نقص بما يعادل 300 ألف طالب دون مقعد بيداغوجي. بالإضافة إلى كل ذلك، تطرق ميلاط إلى عدد الأساتذة المحاضرين والنقائص المسجلة في صفوفهم مقارنة بعدد الطالبة الذي فاق هذه السنة مليون و700 ألف طالب يقابله 36 ألف أستاذ على المستوى الوطني، ما يجعلنا أمام عجز آخر يقدر بـ 40 ألف أستاذ في التأطير. وغير بعيد عن ذلك ودائما في قطاع التعليم العالي، لم يفوت المنسق الوطني للكناس الفرصة وراح يتحدث عن الطرق المنتهجة أو العشوائية -كما سماها- فيما يخص تغيير وتحويل المدراء على مستوى المؤسسات الجامعيات من خلال إقالة مدير في ظرف 6 أشهر وتعيينه على رأس جامعة أخرى، متسائلا عن المعيار المعتمد في ذلك أم أن في الأمر  إن وأخواتها ، خاصة أن بعض التغييرات مست مدراء أكفاء وأبقت بعض المتعسفين إداريا ليدفع ثمنها الأستاذ والطالب في نفس الوقت، خاصة بعد الاعتداءات التي تعرض لها أساتذة على المستوى الوطني أدت إلى مقتل بعضهم في أكثر من ولاية. وفي رده على سؤال المحور اليومي بخصوص الاحتجاجات التي يعتزمون شنها بسبب النقائص التي يعرفها القطاع، قال ميلاط إنها خيار أخير للنقابة باعتبارها تفضل تغليب لغة الحوار بعيدا عن التصعيد والاحتجاج، غير أن الواقع لا يعكس ذلك بعد الصمت الذي قابل مراسلة المجلس، ما جعله يراسل الوزير الأول في انتظار الرد الأخير الذي سيحدد الأسلوب الأنسب للرد على الوصاية، خاصة بعد الركود الذي يشهده القطاع فيما يتعلق بمنحة المنصب النوعي وملف الأجور الذي لم يتغير ولم يستفد منه الأساتذة إلى اليوم.

أمينة صحراوي

 

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