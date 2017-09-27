أويحيى يؤكد أن انخفاض قيمة الدينار لا علاقة له بالتمويل غير التقليدي

رفع التجميد عن المشاريع وتمديد مهلة تسوية السكنات ثلاث سنوات أخرى

أعلن الوزير الأول عن رفع التجميد عن المشاريع الكبرى في قطاعي التربية والصحة، كما كشف عن تمديد مهلة تسوية السكنات غير المكتملة إلى ثلاث سنوات أخرى، مؤكدا أن ارتفاع أسعار العملة الصعبة مقابل الدينار ليس له علاقة بالتمويل غير التقليدي لأن القرار لم يدخل حيز التنفيذ.

داهن الوزير الأول أحمد أويحيى المعارضة، في خطاب مخالف لذلك الذي ساقه في الغرفة السفلى للبرلمان قبل أسبوع، بالمقابل أسهب في تعداد إنجازات الرئيس منذ 99، في ردود مفصلة على سؤال: أين ذهبت 1000 مليار دينار؟ ، كاشفا عن رفع التجميد عن المشاريع الكبرى في قطاع التربية والصحة، وأعلن عن استحداث ضريبة على الثروة.

وقال أويحيى، في رده على أسئلة أعضاء مجلس الأمة، أمس، في إطار مناقشة مخطط عمل الحكومة، إن الشعب مدان للرئيس بوتفليقة، الذي جمعه حول السلم، وساق مقارنة بين سنة 97 و2017، فذكر مجازر بن طلحة، الرايس، الرمكة، مغيلة وحد الشكالة، وصيحات حناجر داخلية للتدخل الأجنبي ورهن القرار الاقتصادي، ووصل إلى خلاصة أن الجزائر اليوم تعالج أزمتها بحلول سيادية.

وأكد الوزير الأول، في رد واضح على النائب عن الأرسيدي، التي سألته بالمجلس الشعبي الوطني عن مصير 1000 مليار دينار، أن مصيرها يعرفه الشعب، وهي رصيد مالي خاص بالبرنامج الرئاسي منذ سنة 2000، وساق مثلا فرنسيا يصف فيه هؤلاء بأنهم وزارات كلام . وتابع يقول إن أحلامهم في انفجار الوضع قد تبخرت الحكومة اليوم تقدم أدلة ملموسة لزرع الأمل وعدم ترك المجال لأصحاب الشؤم .

وقال أويحيى إن الجزائر اليوم بحاجة إلى تغليب مصالحها على كل الحساسيات، ليس القضاء على المعارضة لأن يد الحكومة تبقى ممدودة للمعارضة التي تريد الحوار في إطار الاحترام المتبادل.

رفع التجميد عن المشاريع الكبرى في قطاعي التربية والصحة

وكشف الوزير الأول عن عزم الحكومة إنجاز مليون سكن في غضون سنتي 2017 إلى 2019، كما كشف عن رفع التجميد عن المشاريع الكبرى في قطاعي التربية والصحة، بعدما ذكر أن الغلاف المالي للمشاريع المجمدة قدر بـ2000 مليار دينار.

وأعلن أن مشكلة المناطق الصناعية سيقضى عليها قريبا، مع استحداث 40 منطقة جديدة والدفع بإعادة هيكلة المناطق الصناعية الموجودة. كما أكد العودة إلى البرنامج الرئاسي لسنة 2009، فيما يتعلق بالأراضي الفلاحية من خلال استغلال كل المساحات الزراعية في إطار الشراكة في المزارع النموذجية. وشدد أويحيى على ضرورة القضاء على الفوضى في سوق الخضر والفواكه، من خلال محاربة ظاهرة الاحتكار وكذا مساعدة المنتجين والمصدرين في توزيع السلع. بالنسبة لأراضي العرش، قال أويحيى، إن الدولة تجنبت الدخول في نزاعات مع العروش، لكنها توصلت إلى إقناعهم بالاستثمار في الأراضي بما يخدم صالحهم وصالح الوطن.

وطمأن أويحيى المتقاعدين بالتأكيد على أنه ورغم الظروف الصعبة التي يعيشها صندوق التقاعد المدان لصندوق الضمان الاجتماعي بـ500 مليار دينار إلا أن الدولة ستتدبر أمورها وسيتلقون معاشاتهم في وقتها، خلافا لما وصفه خطابات الديماغوجية التي تصاعدت بمناسبة مراجعة قانون التقاعد .

لا نمتلك رقما حول قيمة النقود التي سنطبعها

بخصوص القيمة المالية التي ستطبعها الحكومة من النقود في إطار التمويل غير التقليدي، قال أويحيى إنها لا تمتلك رقما محددا لأنها بصدد تحصيل الأموال التي تدين بها للخواص الذين لم يتلقوا مستحقاتهم، والذين مددت لهم الدولة آجال إنجاز المشاريع، وتدين لهم بحوالي 400 مليار دينار، ولأن جزءا منها يوجه لتغطية العجز المسجل في الميزانية وتسديد مديونية سندات سوناطراك لشهري نوفمبر وديسمبر وكذا البنوك العمومية التي تدين بـ600 مليار دينار لشركة سونلغاز. بالمقابل، أكد أويحيى أن المرسوم الرئاسي الذي سيعلن عن إنشاء اللجنة المكلفة بمراقبة تنفيذ الحكومة للإصلاحات الاقتصادية، سيتضمن أيضا خارطة طريق الإصلاحات المالية والهيكلية، واصفا المعارضة التي اتهمت الحكومة بالهروب نحو الأمام بـ التهريج .

6 مليار دولار احتياطي ذهب واستحداث ضريبة على الثروة

وكشف خليفة تبون أن احتياطي الجزائر من الذهب يسيره البنك المركزي وقد بلغ 6 مليار دولار عبارة عن تراكمات منذ سنة 67 إلى غاية 2017، مؤكدا أن الجزائر تدين لوزير المالية آنذاك قايد احمد، الذي قرر تحويل احتياطي الصرف إلى ذهب.

كما أعلن الوزير الأول عن استحداث ضريبة جديدة في مشروع موازنة الدولة لسنة 2018، بعد تلك التي استحدثت العام الماضي والخاصة بالممتلكات، وهي الضريبة على الثروة، مؤكدا أن 90 بالمائة من الجزائريين غير معنيين بها لأن سقفها عالي.

رصد 300 مليار دينار للتنمية المحلية وإنجاز مليون سكن إضافي نهاية 2019

وأفاد الوزير الأول أن غلافا ماليا يقدر بـ 300 مليار دينار، تم رصده للدفع بالتنمية المحلية، سيتضمن ذلك مشروع قانون المالية 2018، تم توزيعها على برامج تنمية البلديات رصد لها 100 مليار دينار، صندوق الجنوب سيتم دعمه بـ60 مليار دينار، صندوق الهضاب 80 مليار دينار.

وأكد عزم الدولة إنجاز مليون سكن في إطار جميع الصيغ، وقدم حصيلة دعم الدولة للسكن الريفي، حيث سجلت نهاية أوت 92 ألف مساعدة، وستصل نهاية السنة 100 ألف مساعدة، سترتفع العام المقبل إلى 114 ألف ثم في 2019 سترتفع إلى 120 ألف إعانة.

بالنسبة للسكن بجميع الصيغ، قال الوزير الأول إنه قد سجلت 169 ألف وحدة سكنية نهاية شهر أوت، سترتفع مع نهاية السنة إلى 302 ألف وحدة سكنية ثم 341 ألف وحدة في غضون 2018، لتصل سنة 2019، 353 ألف وحدة سكنية.

كما كشف الوزير الأول أن قانون المالية لسنة 2018 يتضمن مادة لتمديد مهلة تسوية السكنات غير المكتملة إلى ثلاث سنوات أخرى، معلنا عن توجيه تعليمات مباشرة إلى الجماعات المحلية لمباشرة معالجة الملفات غير المكتملة.

لا وجود لضريبة حول السفر

وعاد الوزير الأول إلى المزحة التي أطلقها من المجلس الشعبي الوطني، والتي تداولتها وسائل الإعلام بقوة، فأكد أنه لا وجود لأي ضريبة على السفر بالنسبة للجزائريين الراغبين في السياحة في الخارج.