أكد أن إحياء ذكرى تأسيس الحزب سيكون هذا العام ببرنامج ثري

الأفافاس يدخل الانتخابات المحلية في 348 بلدية و29 ولاية

أعلنت جبهة القوى الاشتراكية عن دخولها الانتخابات المحلية في 348 بلدية، تتوزع على مستوى 29 ولاية، كما أنها ستشارك في المجالس الولائية بـ 18 ولاية، مستنكرة العراقيل التي وضعتها الإدارة أثناء عملية جمع التوقيعات، مما حال دون المشاركة في بعض الولايات.

أكد الأمين الوطني لحزب جبهة القوى الاشتراكية حاج جيلاني محمد، أن الحزب سيحيي خلال الأيام القليلة القادمة إحدى أعز الذكريات لديهم، وهي الذكرى 54 لتأسيس الحزب، عن طريق برنامج ثري يمتد على مدار ثلاثة أيام عبر كافة القطر الوطني وسيختتم بتجمع شعبي بساحة البلدية القديمة بمدينة تيزي وزو، وتأسف الأمين العام للحزب على عدم الاعتراف بشهداء ومجاهدي الديمقراطية والتعددية، وذكر الأمين العام للحزب، أن الجزائر اليوم لا تعيش أزمة اقتصادية فحسب بل الأزمة أعمق من ذلك، تتمثل في انعدام الثقة بين الحاكم والمحكوم وهشاشة المؤسسات هي الأزمة التي تهدد استقرار البلاد وتعرض الوحدة الوطنية إلى الخطر والأزمة الحقيقية والحادة التي تعيشها البلاد تقتضي إيجاد إجماع وطني يضمن استمرارية الدولة، من خلال بناء مؤسسات تخضع لدولة القانون وتكرس احترام الحريات الديمقراطية. وأعلن حاج جيلاني محمد، عن مشاركة الأفافاس في 348 بلدية موزعة على 29 ولاية عبر القطر الوطني، أما بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية سيكون حاضرا بـ 18 قائمة، متوعدا بتحقيق نتائج جد إيجابية خلال الانتخابات المحلية. وأضاف أن التحضير للانتخابات المحلية المقبلة اتسم بتضاعف العراقيل التي تواجه الجزائريين عند رغبتهم في الانخراط في العمل السياسي، حيث إن المناخ السياسي العام للبلاد والممارسات الفاسدة والتقنيات التي تستعمل لتعطيل المساهمة الشعبية في الانتخابات تصب في تشجيع أصحاب الشكارة للاستحواذ على العملية الانتخابية، متهما الولاة ورؤساء البلديات بتدخلهم في كل عملية انتخابية، من أجل نصرة أحزاب الموالاة، كما ندد بترشح قاتل علي مسيلي في الانتخابات المحلية دون أن تتدخل الإدارة لمنع ذلك، مؤكدا اتخاذه الإجراءات القانونية في الوقت المناسب، أما فيما يتعلق بإقصاء قائمة بئر خادم من المشاركة في الانتخابات المحلية رغم وجود مناضلين أكفاء، فأُرجع ذلك إلى عدم وجود إجماع في صفوف الحزب على القائمة التي تم تقديمها، كما نفى في السياق ذاته، أن يكون روار قد تدخل في اختيار رؤساء القوائم الانتخابية كما تم تداوله لدى البعض مؤخرا، وأرجع كل ما تم تحقيقه من حريات إلى مناضلي الحزب الذين قاموا بشراسة كل الظلم.