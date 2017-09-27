تفاقم الهجرة عبر المتوسط تستنفر مصالح الأمن

إعداد سجل لقوارب الصيد والنزهة منعا لاستغلالها في الحرقة

حراس الشواطئ مجندون لإنقاذ أرواح المهاجرين غير الشرعيين

شرعت مصالح الأمن في إحصاء قوارب الصيد والنزهة على مستوى موانئ الوطن والتعرف على أصحابها، لمنع استعمالها من طرف شبكات الاتجار بالبشر في تنظيم رحلات الموت للشباب الجزائري نحو الضفة الأخرى من المتوسط.

تحضر مصالح الشرطة والدرك الوطني لإعداد سجل خاص بقوارب الصيد والنزهة بأسماء أصحابها على مستوى موانئ الوطن قصد منع استغلالها في رحلات الموت عبر المتوسط انطلاقا من شواطئ عنابة، القالة، الشلف، وهران، عين تيموشنت وغيرها، بالتنسيق مع مديريات الصيد البحري التي تتوفر على المعلومات اللازمة بخصوص هذه القوارب وأصحابها، وتشمل التحقيقات التي تهدف للحد من ظاهرة الحرقة التي انتعشت في الفترة الأخيرة نحو شواطئ إيطاليا واسبانيا، أولئك الذين استفادوا من قوارب صيد في إطار دعم الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب أونساج لمعرفة وجهة العتاد المستفاد منه خاصة وأن بعض هؤلاء قاموا ببيعه.

وكثيرا ما تقوم مصالح الأمن بحجز المراكب التي تنظم على متنها رحلات الموت لشباب وكبار في السن وحتى عائلات ضبطت بصدد الإبحار من احدى شواطئ الوطن أو في عرض البحر، دون اغفال الفئة التي تمكنت من بلوغ احدى الشواطئ الأوربية وقامت بنشر صور وفيديوهات توثق لحظات وصولهم أو وقوهم في يد حراس السواحل الاسبان أو الايطاليين قبل اقتياديهم لأماكن الاحتجاز المعدة لهذه الفئة.

عودة الظاهرة بشكل ملفت للانتباه

عادت ظاهرة الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا عبر قوارب الموت لتصنع الحدث مجددا منذ دخول موسم الصيف وتفاقمت مؤخرا مستغلين وضعية البحر المستقرة واستباق فترة الخريف والشتاء التي يكون فيها هذا الأخير متقلبا، حيث أحبطت قوات حرس السواحل للقوات البحرية عشرات محاولات الهجرة غير شرعية عبر مختلف ولايات الوطن الساحلية، وتم احباط ابحار 817 شخصا بينهم أطفال ونساء وكبار في السن وحتى عائلات بكاملها نحو اسبانيا وإيطاليا، بين الفاتح من شهر جويلية ومنتصف سبتمبر الجاري فقط، وهو العدد الذي يعتبر كبيرا مقارنة بما تم تسجيله خلال نفس الفترة من العام الماشي، علما أن سنة 2016 بأكملها عرفت توقيف 1215 حراق.

حراس السواحل في حالة استنفار

يتواجد حراس السواحل التابعين للقوات البحرية في حالة استنفار لمحاربة الظاهرة من جهة وانقاذ أرواح مئات الجزائريين من جهة أخرى، وأحصي خلال الساعات القليلة الماضية فقط احباط هجرة أكثر من 300 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من عنابة والقالة ووهران والغزوات وبني صاف، الأمر الذي جعل هؤلاء متأهبين لمنع تفاقم الظاهرة التي عادت بقوة في الفترة الأخير والحيلولة دون وفاة شباب في مقتبل العمل في عرض البحر.

عنابة والقالة الأولى وطنيا من حيث الحرقة

تكشف الأرقام التي أعلن عليها حراس السواحل للقوات البحرية عن احتلال شواطئ عنابة والقالة المرتبة الأولى وطنيا من حيث عدد ممتطي قوارب الكوت في البحر الأبيض المتوسط، حيث عاشت منذ الفاتح جويلية الماضي وإلى غاية نهاية سبتمبر الجاري أكبر عدد من محاولات الحرقة نحو أوروبا لعدة اعتبارات، وأوقفت حراس السواحل فيها أكثر من 400 حراق تليها ولاية سكيكدة في الجهة الشرقية مقابل عدة محاولات للهجرة عبر قوارب تقليدية الصنع وأخرى مطاطية من ولايات وهران، الشلف، عين تيموشنت وتلمسان في إقليم الناحية العسكرية الثانية، أملا في بلوغ الضفة الأخرى والانتشار في باقي أوروبا التي تشهد استقطاب كبير للحراقة الجزائريين على غرار فرنسا واسبانيا وبلجيكا وألمانيا وغيرها بدرجة أقل.

أوروبا تستقبل 50 ألف مهاجر من افريقيا والشرق الأوسط

كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة لاستقبال 50 ألف مهاجر شرعي، خلال العامين المقبلين، من إفريقيا أو الشرق الأوسط أو تركيا، وذلك لوقف الهجرة غير الشرعية وتأمين بديل آمن لطرق الموت أو رحلة العبور نحو أوروبا عبر البحر المتوسط المحفوفة بالمخاطر.

وأعلنت المفوضية في بيان لها أمس، أنها توصي ببرنامج إعادة إيواء جديد من أجل نقل 50 ألف شخص إلى أوروبا، هم بحاجة إلى حماية دولية وذلك خلال العامين المقبلين، وأضافت أنه تم تخصيص ميزانية قدرها 500 مليون يورو لدعم الدول الأعضاء التي توافق على استقبال لاجئين على أساس مساعدات بقيمة عشرة ألاف يورو للشخص الواحد.

توقيف 21 مهاجرا غير شرعي بخليج أرزيو

في ذات السياق، تمكنت الوحدات البحرية لحرس السواحل لمستغانم ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء من توقيف 21 مهاجرا غير شرعي بعرض البحري حسب ما علم من مصدر أمني.

وقد تم اعتراض هؤلاء الأشخاص الذين كانوا على متن قاربين مزودين بمحركين بعرض البحر بخليج أرزيو (ولاية وهران) ليتم تسليمهم للجهات المختصة بميناء أرزيو كما أشار نفس المصدر مضيفا ان هؤلاء الأشخاص ينحدرون من ولاية غليزان.

وسيتم تقديم الموقوفين لاحقا امام العدالة بتهمة محاولة مغادرة الاقليم الوطني بطريقة غير شرعية وفق المصدر ذاته.

زين الدين زديغة