دربال يهاجم الداخلية والشركاء السياسيين

الهيئة الناخبة مازالت غير نظيفة والأحزاب لا تقوم بمهمتها في الرقابة

هاجم رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، وزارة الداخلية المكلفة بتنظيم الانتخابات، بسبب ضعف الموارد البشرية المسخرة لتطهير الهيئة الناخبة، بعدما قال إن القائمة ليست نظيفة، كما انتقد أداء الشركاء السياسيين من الأحزاب التي لا تقوم بمهمة مراقبة أصواتها .

تغيبت أحزاب سياسية لطالما دافعت عن الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، عن لقاء نظمته أمس، بفندق مازافران بالعاصمة، خصصته للحديث بإسهاب عن إشكالية الرقابة خلال العملية الانتخابية، حيث لم يحضر أي ممثل عن حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي من أحزاب الموالاة ، فيما تغيب من المعارضة حركة مجتمع السلم.

وقاد عبد الوهاب دربال، خطابا هجوميا على الإدارة، وهو يتحدث عن ضعف التأهيل لدى الأعوان الذين تُسخرهم وزارة الداخلية لتنظيم العملية الانتخابية، فقال إن تكوين وتأهيل أعوان الإدارة أمر جد ضروري وكذلك بالنسبة للقضاة ، الذين اعتبرهم يفتقرون إلى أبجديات عملية الإشراف على الانتخابات ، مطالبا وزارة الداخلية بتخصيص أعوان خاصين بالعملية الانتخابية فقط وتكوينهم وفقا لبرامج تأهيلية، كما انتقد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تركيبة الهيئة الناخبة، وقال إنها ما زالت غير نظيفة، لأنها ما زالت تضم الموتى ومزدوجي التسجيل، معتبرا أن هذه الإشكالية لها تأثير عميق على نزاهة الانتخابات وستواجه الإدارة بذلك اتهامات.

وهاجم دربال، أيضا الأحزاب السياسية، بأن قال إنها تخلت عن واجبها الدستوري في الرقابة على أصواتها في مكاتب الاقتراع، وعاد بالتذكير إلى ما حصل في الانتخابات التشريعية الماضية، حيث لم تُسجل نسبة تغطية رقابة الأحزاب سوى 29 بالمائة، وعاد بالمقابل إلى مغازلة هذه التشكيلات السياسية ووصفهم بـ الشركاء ، وأنه أحدثكم كزميل في النضال ، داعيا إياهم إلى الوقوف معه رغم الإمكانات القليلة التي يمتلكها، لكنه وعد ببذل مجهودات كبيرة من أجل ضمان نزاهة الانتخابات.