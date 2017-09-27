أعوان الحماية المدنية يعتصمون للمطالبة برحيل المدير الولائي

لهبيري يوفد لجنة تحقيق في إبرام صفقات مشبوهة بوهران

حلت لجنة تحقيق أوفدها المدير العام للحماية المدنية العقيد مصطفى لهبيري صبيحة أمس، للتحقيق في الاتهامات الخطيرة التي كالها عشرات المحتجين من ضباط وأعوان الحماية المدنية للمدير الولائي بوهران العقيد أحمد فروخي.

أكد مصدر رفيع المستوى من المديرية الوطنية للحماية المدنية بالحميز لـ المحور اليومي أن كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي والمدير العام للحماية المدنية عبّرا عن سخطهما من سابقة خروج إطارات القطاع للشارع للمطالبة برحيل العقيد فروخي الذي رفعت عدة تقارير سوداء ضده للوصاية، وستكون هذه الاتهامات محل تحقيق وتدقيق من قبل اللجنة الوزارية الموفدة أمس، في الوقت الذي قضى عشرات من الأعوان والضباط ليلتهم الثانية معتصمين عند مقر المديرية الجهوية بحي الأمير عبد القادر، رافضين العودة للعمل إلى غاية تحقيق مطلبهم برحيل المدير الولائي الذي كالوا له جملة من الاتهامات الخطيرة، بعضها متعلقة بالفساد وسوء التسيير، من بينها التورط في اختلاس أموال عمومية والتواطؤ في إبرام صفقات غير قانونية لتجهيز المديرية وفروعها المنتشرة عبر 12 مندوبية بلدية بوهران، عبر البلديات الستة والعشرين للولاية، ناهيك عن سبه لمجاهدين ورموز من وهران واتهام سكانها بالفاسقين وعديمي الأخلاق والتربية، مرورا بتعمده حرمان الأعوان من شهادات العمل والعطل السنوية، عن طريق لجوئه إلى سياسة التهديد والوعيد والتعسف في تطبيق صلاحياته واستغلال نفوذه، مرورا بنوعية الوجبات الغذائية الرديئة المقدمة لهم والمشكوك في مصدرها، ناهيك عن اتهامه بالتواطؤ مع ممونين يجلبون مواد رديئة النوعية على حسابهم، لاسيما أن مجهودهم اليومي يتطلب تناول أغذية ذات جودة ونوعية عاليتين. من جهته، فند العقيد فروخي أحمد في تصريح لـ المحور اليومي التهم المنسوبة إليه، وعتبرها مجرد حملة مغرضة ضده عقب تحقيق نجاحات مبهرة بالولاية ضايقت كثيرين