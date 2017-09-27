نددوا بتماطل الإدارة في الرد على مطالبهم

تذبذب في حركة القطارات بسبب احتجاج مفاجئ للسائقين

شهدت حركة قطارات الضواحي أمس تذبذبا، بعد أن دخل سائقو القطارات في حركة احتجاجية مفاجئة، تنديدا بتماطل إدارة الشركة في تطبيق الاتفاق الذي أمضته الأخيرة مع الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية فيما يخص سلم الأجور منذ شهر نوفمبر الماضي، وكذا للمطالبة بتثمين رتبة سائق القطارات. وخلفت الحركة ارتباكا وسط مستعملي القطارات منذ ساعات الصباح الأولى حيث تحتم عليهم التوجه نحو مختلف محطات النقل العمومي بالعاصمة التي عرفت هي الأخرى ضغطا كبيرا.

عرفت حركة قطارات الضواحي الرابطة بين الثنية والعفرون بالعاصمة تذبذبا صبيحة أمس، بعدما دخل سائقو القطارات في حركة احتجاجية مفاجئة دون سابق إنذار، احتجاجا على تماطل ادارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في تطبيق الاتفاق الذي أمضته مع الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية فيما يخص بند مراجعة سلم الأجور منذ شهر نوفمبر الماضي. وأوضح غواط سمير عضو بنقابة سائقي القطارات، في تصريح لـ المحور اليومي ، أن سائقي القطارات نظموا حركة احتجاجية وأضربوا عن العمل خلال الفترة الصباحية وتحديدا من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الساعة السابعة ونصف، مضيفا أن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت نتيجة لتماطل إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في تطبيق الاتفاق الذي أمضته مع الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية فيما يخص مراجعة بند سلم الأجور منذ ما يزيد عن عشرة أشهر تحديدا شهر نوفمبر من العام الماضي، مشيرا في ذات السياق إلى أن تطبيق الإدارة لهذا البند المتعلق بسلم الأجور تشوبه عدة عيوب ونقائص، وهو ما لم يُرضِ هذه الفئة من العمال. وأكد نفس المتحدث أن سائقي القطارات طالبوا الإدارة بالتدخل منذ شهر ماس المنصرم، من أجل تسوية الوضع وتطبيق هذا البند كما تنص عليه القوانين المعمول بها، مشددا على أن الأخيرة تماطلت ولم تتدخل لتسوية المشكل وكذا دراسة الطعون التي قام السائقون بإيداعها على مستوى مصالحها، وهو الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية. وأوضح غواط أن السائقين عادوا إلى العمل مباشرة بعدما فتحت الإدارة باب الحوار واتصلت بعدد من أعضاء النقابة ودخلت في مفاوضات معهم، مضيفا أن المدير العام للشركة وعدهم بحل هذا المشكل القائم وتسوية أوضاع سائقي القطارات على مراحل، متهما جهات لم يسمّها في الإدارة بالعمل على خلق البلبلة. كما أشار نفس المتحدث إلى أن من بين المطالب التي رفعها سائقو القطارات تثمين رتبة سائق القطارات، وهو ما يعد بندا من بنود الاتفاق الذي وقعت عليه الإدارة مع الفدرالية، مشيرا إلى أن السائقين القدماء تم تصنيفهم ضمن صنف د3 في حين تم تصنيف السائقين الجدد في صنف س3 دون احتساب عامل الخبرة لدى الفئة الأولى، مؤكدا أن بقاء هذه المسألة عالقة ستؤدي إلى تنظيم وقفات احتجاجية في المستقبل إذا لم تستجب الإدارة لهذا المطلب.