شريط الاخبار
الأفافاس يدخل الانتخابات المحلية في 348 بلدية و29 ولاية إعداد سجل لقوارب الصيد والنزهة منعا لاستغلالها في الحرقة إقبال غير متوقع على الجناح الجزائري في صالون السياحة بباريس إنشاء 510 آلاف مؤسسة واستحداث أكثر من مليون منصب شغل الأمريكيون لغرس 500 هكتار من البطاطا في الصحراء أكتوبر الداخل عجز بـ 40 ألف أستاذ و300 ألف طالب دون مقعدفي الجامعات الهيئة الناخبة مازالت غير نظيفة والأحزاب لا تقوم بمهمتها في الرقابة رفع التجميد عن المشاريع وتمديد مهلة تسوية السكنات ثلاث سنوات أخرى تذبذب في حركة القطارات بسبب احتجاج مفاجئ للسائقين لهبيري يوفد لجنة تحقيق في إبرام صفقات مشبوهة بوهران إجراء امتحانات الباك .. البيام وبالسانكيام في رمضان ارتفاع تاريخي لـ الدولار أمام الدينار في السوق الكشف عن القائمة الاحتياطية الوطنية للأساتذة عبر موقع الوزارة قريبا الإفراج عن الطبيبة والقابلات الثلاث المتهمات بالتسبّب في وفاة أم وجنينها بالجلفة 7800 مليار سنتيم ديون سونلغاز لدى زبائنها الأفافاس يحيي الذكرى الـ 54 لتأسيسه بتنظيم تجمّع شعبي يوم السبت بتيزي وزو وزارة السياحة تؤكد دعم الشباب المستثمر وتوفير العقار والتسهيلات الجبائية اتحاد العاصمة الوداد البيضاوي المغربي (غدا بملعب 5 جويلية سا 18) قايد صالح: الشعب الجزائري عمق استراتيجي للجيش انقطاعات المياه تتواصل وحنفيات جفت بمناطق مختلفة مـــــــــــــــــن الوطن! الإشاعة والتصريحات غير المدروسة تهوي بقيمة الدينار لمستويات تاريخية إطلاق شراكة بين الوكالة الوطنية لمسح الأراضي والمديرية العامة للمالية الفرنسية أميار أميّون سيسيرون أمور الجزائريين! تآكل احتياطي الصرف ونزوله تحت 100 دولار نهاية 2017 كتلة الثلث الرئاسي تهاجم رؤساء حكومات سابقين وترد على دعاة المادة 102 من الدستور إيداع الطعون الخاصة بطلبة ماستر على مستوى المعاهد والكليات قبول 90 طالبا بالمدرسة الوطنية العليا للبحرية التهاب أسعار الخشب بنسبة 200 بالمائة والأثاث بـ 60 المائة! منح بطاقة بيومترية لـ 4702 طالب جديد بجامعة أحمد بن بلة 1 صندوق التقاعد يمرّ باضطرابات مالية اجتماع لأعضاء كناس اليوم لمناقشة القضايا العالقة القابلات في وقفة غضب للمطالبة بوقف الاعتداءات عليهن إحباط محاولة حرقة 17 شابا بسواحل هنين وحجز زورقين موظفون من السلك الديني يتنافسون على الالتحاق بمسجد باريس 23 بلديــــــــــــــة بتيــــــــــــــزي وزو تعيــــــــــــــش العطــــــــــــــش سد بني هارون بميلة حسّن معدل التزود بقسنطينة، باتنة وأم البواقي حمس تكشف عن إيداع 720 قائمة في أكبر بلديات الوطن النواب يطالبون الحكومة بتقارير سنوية حول التمويل غير التقليدي انطلاق عملية إيداع ملفات عمال التربية المعنيين بالتقاعد السنة المقبلة الأفلان قدّم أسماء قديمة والأرندي راهن على الشباب وأبركان فضّل الراحة
  1. الرئيسية
  2. الوطني
  3. تذبذب في حركة القطارات بسبب احتجاج مفاجئ للسائقين

نددوا بتماطل الإدارة في الرد على مطالبهم

تذبذب في حركة القطارات بسبب احتجاج مفاجئ للسائقين

  27 سبتمبر 2017 - 20:51   قرئ 20 مرة   0 تعليق   الوطني
تذبذب في حركة القطارات بسبب احتجاج مفاجئ للسائقين

 شهدت حركة قطارات الضواحي أمس تذبذبا، بعد أن دخل سائقو القطارات في حركة احتجاجية مفاجئة، تنديدا بتماطل إدارة الشركة في تطبيق الاتفاق الذي أمضته الأخيرة مع الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية فيما يخص سلم الأجور منذ شهر نوفمبر الماضي، وكذا للمطالبة بتثمين رتبة سائق القطارات. وخلفت الحركة ارتباكا وسط مستعملي القطارات منذ ساعات الصباح الأولى حيث تحتم عليهم التوجه نحو مختلف محطات النقل العمومي بالعاصمة التي عرفت هي الأخرى ضغطا كبيرا.

 

عرفت حركة قطارات الضواحي الرابطة بين الثنية والعفرون بالعاصمة تذبذبا صبيحة أمس، بعدما دخل سائقو القطارات في حركة احتجاجية مفاجئة دون سابق إنذار، احتجاجا على تماطل ادارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في تطبيق الاتفاق الذي أمضته مع الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية فيما يخص بند مراجعة سلم الأجور منذ شهر نوفمبر الماضي. وأوضح غواط سمير عضو بنقابة سائقي القطارات، في تصريح لـ  المحور اليومي ، أن سائقي القطارات نظموا حركة احتجاجية وأضربوا عن العمل خلال الفترة الصباحية وتحديدا من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الساعة السابعة ونصف، مضيفا أن هذه الحركة الاحتجاجية جاءت نتيجة لتماطل إدارة الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في تطبيق الاتفاق الذي أمضته مع الفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية فيما يخص مراجعة بند سلم الأجور منذ ما يزيد عن عشرة أشهر تحديدا شهر نوفمبر من العام الماضي، مشيرا في ذات السياق إلى أن تطبيق الإدارة لهذا البند المتعلق بسلم الأجور تشوبه عدة عيوب ونقائص، وهو ما لم يُرضِ هذه الفئة من العمال. وأكد نفس المتحدث أن سائقي القطارات طالبوا الإدارة بالتدخل منذ شهر ماس المنصرم، من أجل تسوية الوضع وتطبيق هذا البند كما تنص عليه القوانين المعمول بها، مشددا على أن الأخيرة تماطلت ولم تتدخل لتسوية المشكل وكذا دراسة الطعون التي قام السائقون بإيداعها على مستوى مصالحها، وهو الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم هذه الحركة الاحتجاجية. وأوضح غواط أن السائقين عادوا إلى العمل مباشرة بعدما فتحت الإدارة باب الحوار واتصلت بعدد من أعضاء النقابة ودخلت في مفاوضات معهم، مضيفا أن المدير العام للشركة وعدهم بحل هذا المشكل القائم وتسوية أوضاع سائقي القطارات على مراحل، متهما جهات لم يسمّها في الإدارة بالعمل على خلق البلبلة. كما أشار نفس المتحدث إلى أن من بين المطالب التي رفعها سائقو القطارات تثمين رتبة سائق القطارات، وهو ما يعد بندا من بنود الاتفاق الذي وقعت عليه الإدارة مع الفدرالية، مشيرا إلى أن السائقين القدماء تم تصنيفهم ضمن صنف  د3  في حين تم تصنيف السائقين الجدد في صنف  س3  دون احتساب عامل الخبرة لدى الفئة الأولى، مؤكدا أن بقاء هذه المسألة عالقة ستؤدي إلى تنظيم وقفات احتجاجية في المستقبل إذا لم تستجب الإدارة لهذا المطلب.

بوعلام حمدوش

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الوطني

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات