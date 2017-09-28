بن غبريط تعلن عن مواعید التسجیلات لمترشحي الامتحانات الرسمیة

أعلنت وزيرة التربیة الوطنیة نورية بن غبريط، اليوم الخميس، عن مواعید فتح المواقع الإلكترونیة لتسجیل التلامیذ المعنیین بالامتحانات الرسمیة لنھاية الأطوار الثلاثة للسنة الدراسیة 2018/2017.

وكشف بیان للوزارة أن المواقع ستكون مفتوحة للتلامیذ المعنیین بالتسجیل في امتحان شھادة الباكالوريا في الفترة الممتدة ما بین 9 أكتوبر – 9 نوفمبر 2017 ، والتسجیل لامتحانات شھادة التعلیم المتوسط فسیفتح الموقع الالكتروني في 15 من أكتوبر إلى غاية 15 نوفمبر 2017 ، كما ستكون ذات الفترة مخصصة لتسجیل التلامیذ المعنیین بامتحانات الطور الابتدائي.

2017 نوفمبر 15 – أكتوبر 15 بین ما (http://cinq.onec.dz)

2017 نوفمبر 15 – أكتوبر 15 بین ما ( http://bem.onec.dz)

2017 نوفمبر 09 – أكتوبر 09 بین ما (http://bac.onec.dz)

وأضاف البيان انه:"سیتعین على التلامیذ المعنیین إدخال معلوماتھم الشخصیة من اجل تأكید التسجیل: الإسم و اللقب – تاريخ و مكان المیلاد – الشعبة (بالنسبة للبكالوريا) – اللغة الأجنبیة الثالثة (بالنسبة للبكالوريا) – اللغة الأمازيغیة – استمارة التربیة البدنیة و الرياضیة (كفء أو غیر كفء) والتربیة الفنیة والتشكیلیة (بالنسبة لشھادة التعلیم المتوسط)".