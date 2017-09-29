الإتحاد الأوروبي يدعم جامعة أبي بكر بلقايد بتلمسان برصيد 1.4 مليون أورو

كشف عميذ جامعة تلمسان البروفيسور مصطفى جعفور أن الإتحاد الآوروبي قد قام في المدة الأخيرة بتمويل جامعة "ابي بكر بلقايد" بتلمسان بدعم مادي يقدر 1،4 مليون يورو لتعزيز الحركة العلمية بين طلاب الأفارقة بالقارة الإفريقية ضمن التكوين بالمعهد الافريقي المختص بشتوان

هذا التموين الذي يعد أول مشروع تظفر به الجزائر و لأول مرة في تاريخ البحث العلمي نظير جهد الكفاءات العلمية المحلية في الإنتاج البحثي ما جعلها تطمح إفي التفكير للانتقال إلى مضاعفة تطوير الجهود و الإمتياز العلمي الذي شهد له الإتحاد الأوروبي نتيجة العمل الؤوب للطاقم الجامعي لجامعة تلمسا الامر الذي أهلها للفوز بهذا الاقتطاع المالي لوحدها دون سواها من الجامعات الجزائرية والافريقية ، هذا وقد كشف البروفيسور مصطفى جعفور على هامش الإحتفال بمراسيم الدخول الجامعي ان جامعة تلمسان خلقت مصلحتين جديدتين أثناء الدخول الجاري لتكون في متناول الطلبة للتعرف على المهن و الوظائف و مسارات الشغل لتي تلائم الميدان الاقتصادي مع تلبية للاحتياج الاجتماعي خاصة في التخصصات التي لها علاقة مباشرة بخدمة المجتمع بالتكوين العال الساري كما تدعمت الجامعة بخريطة تكوينية لتكوين ليسانس المهنية بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية و الاجتماعية ف-ي اطار مواكبة لطلبات السوق كما تم وضع شباك موحد للتكفل بالعدد الهائل للطلبة الذي قارب عددهم 45 ألف جامعي بغية إجراء التسجيلين البيداغوجي و الخدماتي في ظرف قصير لا يتجاوز الستة دقائق أين تم تسجيل في الساعة الواحدة أزيد من 400 طالب كما فتحت الجامعة أربعة عروض عمل جديدة تمثل ربع الطلبات المعتمدة وطنيا في مجالي التكوين بالطور الثالث دكتوراه التي فتح فيها 243 منصب و التي ستنطلق مسابقتها نهاية شهر أكتوبر المقبل ، حيث جعلت هذه المعطيات من جامعة ابي بكر بلقايد قطب علني مهم بالشمال الافريقي.

م بن ترار