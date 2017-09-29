الحكومة ستحصي أرصدتهم البنكية وممتلكاتهم العقارية

4 ملايين جزائري سيدفعون الضريبة على الثروة

تحسست الحكومة رسميا أرصدة العائلات الثرية من الجزائريين، وقررت فرض ضريبة على الثروة دفع بها أويحيى، وهو الذي حملها في البرنامج الانتخابي لحزبه «الأرندي»، خلال التشريعيات الماضية، ورغم أن الوزير الأول طمأن 90 بالمائة من الشعب أنه غير معني بهذه الضريبة التي تُحسب لأصحاب الثروة التي تفوق 5 ملايير سنتيم، لكنه بالمقابل لم يقدم توضيحات إن كانت الحكومة تمتلك إحصائيات حول عدد الأثرياء في الجزائر، وهل يعنى بالأمر أيضا أولائك الذين يمتلكون ثروة طائلة لكنها تدور في السوق الموازية؟.

استحسنت أحزاب سياسية يتقدمها حزب العمال والتجمع الوطني الديمقراطي، إقرار الحكومة في موازنة الدولة لسنة 2018، إدراج مادة صريحة لتأسيس ضريبة على الثروة، بعدما تم إقرار الضريبة على الممتلكات في قانون المالية 2015. وقال النائب عن حزب العمال رمضان تعزيبت، الذي يعتبر حزبه من أوائل المطالبين بتأسيس هذه الضريبة، إنها خطوة جريئة ومرحب بها، وكانت من مطالب الحزب ومقترحاته منذ سنوات، مؤكدا دعم الحزب لكل الإجراءات والآليات القانونية التي تبرز هيبة الدولة وقدرتها على استعادة أموالها التي استفادت منها أقلية، لكن النائب رمضان تعزيبت قال بالمقابل، إنه حبذا لو تقرر الحكومة سن قانون «من أين لك هذا؟»، لا سيما أن الجزائر كانت وإلى غاية سنوات الثمانينات لا تمتلك هذا العدد الهائل من الأغنياء وانتشرت هذه الظاهرة منذ سنوات التسعينات وانفجرت في العشرية الأخيرة. بالمقابل، يقول الخبير الاقتصادي مختار علالي، في رده على سؤال «المحور اليومي»، بخصوص إن كانت الحكومة تمتلك العدد الرسمي للأثرياء في الجزائر، إن الآلية التي سيتم اعتمادها لإحصائهم ستكون عن طريق الأرصدة البنكية وكذا الممتلكات العقارية، حيث إن كثيرا من الجزائريين لا يحوزون ثروة نقدية وإنما عقارية يتم إحصاؤها من مصالح أملاك الدولة، التي تحصي العقارات انطلاقا من البلديات وتمتلك السجلات الخاصة بملاكها. ويوضح محدثنا أنه باحتساب الأموال الموجودة في الأرصدة البنكية نقدا، فإنه يمكن إحصاء أكثر من 120 ألف ثري في الجزائر يحوزون على ثروة تفوق 5 ملايير سنتيم، وباحتساب العقارات فإن العدد سيرتفع إلى 4 ملايين ثري، لأن غالبية الجزائريين يحتفظون بثروتهم على شكل عقارات وليس نقدا، لكن الخبير الاقتصادي مختار علالي، أثار جانبا سلبيا في هذه الضريبة وإن كانت إيجابية في شكلها على العموم، إلا أنها قد تدفع أكثر باتجاه تشجيع تهريب رؤوس الأموال نحو الخارج، لا سيما بالنسبة لأصحاب الأرصدة، موضحا أن محاربة الظاهرة تتطلب مراقبة مكثفة لحركة الحسابات البنكية ومنع أصحابها من السحب النقدي واقتصار السحب عن طريق الأوراق المالية والشيكات.

حكيمة ذهبي