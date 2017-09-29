هددت بسحب الرخص من الخواص الذين ينقلون المهاجرين الأفارقة

وزارة النقل تسحب تعليمة «عنصرية» أثارت الاستهجان

ما زال ملف المهاجرين الأفارقة يشكل الحدث في الجزائر، في الوقت الذي يُجهل أين وصلت أشغال اللجنة الوزارية التي تعمل تحت وصاية وزارة الداخلية والمكلفة بالملف، وراجت مؤخرا تعليمة صدرت عن مديرية النقل بولاية مستغانم، هددت من خلالها الناقلين الخواص الذين يقلون «مهاجرين غير شرعيين على متن مركباتهم» بالسحب النهائي للرخصة.

جاء في تعليمة صادرة عن مديرية النقل بولاية مستغانم بتاريخ 27 سبتمبر 2017، أنه «في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية وتنفيذا لمحتوى التعليمة الوزارية المشار إليها في المرجع أعلاه، فإنه يُمنع منعا باتا على جميع متعاملي النقل البري بمن فيهم متعاملو النقل ما بين الولايات بالحافلات وسيارات الأجرة نقل أي مهاجر غير شرعي على متن مركباتهم»، وختمت الجهة ذاتها تعليمتها التي حملت رقم 5239 بتهديد الناقلين الذين يتجاوزون أوامرها بالسحب النهائي لرخصة النقل. وإن كانت التعليمة تشير في مضمونها إلى إجراءات قانونية لأن الأمر يتعلق بنشاط غير قانوني وهو الهجرة غير الشرعية، إلا أنه وإلى غاية اليوم لم تستطع السلطات تحديد من هم اللاجؤون ومن هم المهاجرون غير الشرعيين، مما حول التعليمة «العقابية» التي ظهر أنها تنفيذ لتعليمة أعلى منها «وزارية» في إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، التي أنهكت كاهل قوات الأمن الوطني ومصالح الجيش على الحدود، بوجود صعوبات كبيرة في معالجة هذا الملف، الذي يحمل شقين السياسي والأمني من جهة والإنساني من جهة أخرى. اللافت في تعليمة المديرية الجهوية للنقل بالولاية الغربية مستغانم، هو صدور بيان يلغي التعليمة الأولى، جاء فيه «تعتذر مديرية النقل لولاية مستغانم عن وقوع خطأ ببث إعلان خاص بالهجرة غير الشرعية الذي تم إعلانه بتاريخ 2017/09/27». وإن كانت وزارة النقل، التي يتولى تسيير شؤونها عبد الغني زعلان، لم تتدخل لتفنيد ما يدور حول القطاع ونفيه إن كان الأمر يتعلق بـ «إشاعات»، تبقى هذه التعليمة مادة «دسمة» تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، لتسويق تصورات سلبية و»عنصرية» بخصوص معالجة السلطات الجزائرية لقضية المهاجرين الأفارقة، الذين لم تقف السلطات الرسمية على تسمية موحدة لهم إن كانوا «لاجئين» يقتضي القانون الدولي حمايتهم أو «مهاجرين غير شرعيين» يتطلب تكثيفا للجهود الأمنية، من أجل محاربة الظواهر التي تدفع باتجاه تسربهم نحو الأراضي الجزائرية. وبهذا الخصوص، تقول رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، لـ «المحور اليومي»، ردا على سؤال مفاده هل الذين تأويهم الجزائر لاجئون أم مهاجرون، هؤلاء الذين يمكن للحكومة إعادتهم إلى بلدانهم بالاتفاق مع حكوماتها؟ إنه في الوضع الراهن لا يمكن التفريق بين اللاجئ والمهاجر، فكلاهما فرّ من أوضاع غير إنسانية، واعتبرت بن حبيلس، أن كل هذه التعريفات التي تعتمدها الأمم المتحدة بحاجة إلى مراجعة لأن الأمور تغيرت اليوم، وسابقا كان اللجوء أمرا سياسيا تطلبه شخصية ما هاربة من نظام دكتاتوري، لكن اليوم معظم اللاجئين فارون من الموت والحروب من أوضاعهم الخطيرة والمأساوية، كذلك الأمر بالنسبة للسوريين والليبيين والماليين والنيجيريين وغيرهم. بالمقابل، أكد الوزير الأول أحمد أويحيى، في تصريحات سابقة، أن شبكات إجرامية تنشط في مجال التهريب غذت ظاهرة الهجرة غير الشرعية وأغرقت الجزائر بالمهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا حقيقة تحولهم إلى «مصدر للجريمة وانعدام الأمن».

حكيمة. ذ