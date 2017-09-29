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في انتظار اعلان الديوان عن دفتر الشروط

فتح موسم العمرة للجزائريين نوفمبر المقبل

  29 سبتمبر 2017 - 18:40   قرئ 36 مرة   0 تعليق   الوطني
فتح موسم العمرة للجزائريين نوفمبر المقبل

ينتظر أن يبدأ آلاف الجزائريين في التدفق على البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة لموسم 1439/2018 شهر نوفمبر القام، في انتظار استكمال الديوان الوطني للحج والعمرة اعداد دفتر الشروط وبداية اعتماد وكالات الأسفار التي ستتكفل بنقل وتأطير الجزائريين بالسعودية. 

قالت مصادرنا إن انطلاق موسم العمرة للجزائريين سيكون خلال شهر نوفمبر المقبل، وأضافت أن برنامج منح التأشيرات في السعودية فتح أمام الأجانب، مشيرا إلى أن صدور أول تأشيرة كان في الخامس من محرم الجاري لأحد الرعايا الكويتيين، وأضاف أن الأجانب يتاح لهم حاليا دخول المملكة السعودية لأداء العمرة عكس الجزائريين، إذ لم يعلن بعد الديوان الوطني للحج والعمرة، الذي استكمل عملية ادخال كل الحجاج الجزائريين في السادس والعشرين من شهر سبتمبر الجاري، عن دفتر الشروط الخاص باعتماد وكالات السياحة والأسفار التي ستعنى بتنظيم والعمرة وتأطير الجزائريين في البقاع المقدسة على غرار ما هو متعامل به في هذا الجانب، واحتمل أن يكون موعد استكمال التحضيرات في الجزائر وانطلاق الموسم في شهر نوفمبر المقبل. وبخصوص رسم الألفين ريال سعودي الذي فرضته السلطات السعودية على مكرري العمرة والحج، أوضح مصدرنا أنه دخل حيز التطبيق، سيتحتم على مكرري هذه الأخيرة في نفس السنة من دفعه، حيث يقدر حسب الأسعار المتداولة في السوق السوداء بحوالي 10 ملايين سنتيم، علما أنه لا توجد آلية رسمية لدفع أموال العمرة للمتعاملين السعوديين عبر البنوك مثلما هو متعامل به في الحج. وقد سجلت الجزائر أعلى نسبة في تاريخها من حيث عدد الجزائريين الذين أدوا مناسك العمرة خلال موسم 1438/2017، حيث بلغ هؤلاء سقف الـ 450 ألف حاج، حسب ما أفاد به القنصل العام الجزائري بجدة في حوار مع الفريق الإعلامي للديوان الوطني للحج والعمرة، غير مبالين بالتقشف ولا الرسم المتعلق بالألفين ريال سعودي الذي فرضته المملكة على مكرري العمرة والحج، 100 ألف منهم خلال شهر رمضان فقط، مقابل حوالي 360 ألف معتمر طوال عام 2016. وقد تنقل عدد معتبر من المعتمرين الجزائريين إلى البقاع المقدسة عبر رحلات مباشرة مع الخطوط الجوية الجزائرية ونظيرتها السعودية، في حين فضل آخرون رحلات غير مباشرة عبر تركيا، القاهرة، عمان وتونس والدوحة قبل اغلاق المجال الجوي السعودي في وجهها شهر رمضان الماضي، علما أن حوالي 250 وكالة سياحة وأسفار معتمدة تكلفت بنقل وتأطير الجزائريين المعتمرين بالبقاع المقدسة. 

ز. زديغة 

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